Μέσι: «Είμαι σίγουρος ότι ο Ντιέγκο το απολαμβάνει τόσο πολύ από εκεί ψηλά» (pic)

Με λόγια γεμάτα σεβασμό και συγκίνηση, ο Λιονέλ Μέσι αναφέρθηκε στον Ντιέγκο Μαραντόνα, έπειτα από την επική ανατροπή της Αργεντινής επί της Αγγλίας που έδωσε το εισιτήριο του τελικού στην «Αλμπισελέστε».

Η Αργεντινή πέτυχε μία ιστορική ανατροπή που γράφτηκε με «χρυσά γράμματα» στο… βιβλίο του Μουντιάλ. Συγκεκριμένα, η «Αλμπισελέστε» κατάφερε να φέρει «τούμπα» το ματς, μετατρέποντας το 1-0 υπέρ της Αγγλίας σε 2-1, με τον Μέσι και την παρέα του να παίρνουν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Την παράσταση «έκλεψε» πάλι ο Λιονέλ Μέσι, με τον Αργεντινό σταρ να μοιράζει και τις δύο ασίστ των τερμάτων της ομάδας του Λιονέλ Σκαλόνι. Ο «Pulga» μετά το τέλος του αγώνα έκανε δηλώσεις, ενώ δεν παρέλειψε να κάνει και συγκινητική αναφορά στον Ντιέγκο Μαραντόνα, τονίζοντας πως είναι σίγουρος πως ο «Ντιεγκίτο» θα το απολαμβάνει από εκεί… ψηλά.

«Είμαι σίγουρος ότι ο Ντιέγκο το απολαμβάνει τόσο πολύ από εκεί ψηλά. Για εκείνον, αυτή ήταν πάντα μια πολύ ξεχωριστή μέρα και το να μπορώ να του δώσω αυτή τη χαρά είναι ένα δώρο για εκείνον. Ελπίζω να το γιορτάζει όπως θέλει από εκεί πάνω και να το απολαμβάνει.

Είμαστε τυχεροί που ζήσαμε στην εποχή του Ντιέγκο. Ποτέ δεν ήθελα να συγκρίνω τον εαυτό μου μαζί του και ξέρω ότι με αγαπούσε. Επιλέγω να κρατήσω όλες τις όμορφες στιγμές που μοιραστήκαμε. Ξέρω ότι είναι ευτυχισμένος και απολαμβάνει όλα αυτά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μέσι.

🚨❤️ Leo Messi: "I’m sure Diego is enjoying this so much from up above. For him, this was always a very special day, and being able to give him this joy… I hope he celebrates it however he wants from up there and enjoys it.



"This is a gift for him too.



“We’re lucky to have… pic.twitter.com/XBVpDzpsVE — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) July 16, 2026

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