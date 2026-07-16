Zeekr: Εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο στην Ευρώπη στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού

Η Zeekr συμμετέχει για πρώτη φορά στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού, εγκαινιάζοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ευρωπαϊκή της ανάπτυξη.

Η Zeekr, η premium μάρκα αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, ανακοινώνει την πρώτη της συμμετοχή στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026 (Paris Motor Show), μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας και κορυφαίο σημείο συνάντησης για επαγγελματίες του κλάδου, μέσα ενημέρωσης και φίλους της αυτοκίνησης.

Η πρώτη εμφάνιση της Zeekr στη γαλλική έκθεση σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην ευρωπαϊκή αναπτυξιακή της πορεία. Στο περίπτερό της, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ολόκληρη την ευρωπαϊκή γκάμα των μοντέλων της, η οποία περιλαμβάνει το αμιγώς ηλεκτρικό μεσαίο SUV Zeekr 7X, το Zeekr 001 shooting brake, το compact SUV Zeekr X, καθώς και το ολοκαίνουργιο Zeekr 7GT.

Παράλληλα, η εταιρεία θα αποκαλύψει νέες εξελίξεις που αφορούν τη στρατηγική και το μέλλον της μάρκας, ενώ θα παρουσιάσει προηγμένες τεχνολογίες που προδιαγράφουν την επόμενη γενιά της premium ηλεκτρικής κινητικότητας.

Η 91η διοργάνωση της Έκθεσης Αυτοκινήτου του Παρισιού αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών, με περισσότερους από 60 κατασκευαστές αυτοκινήτων να έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους. Ο θεσμός, που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια, συγκαταλέγεται στις πλέον ιστορικές και δημοφιλείς εκθέσεις αυτοκινήτου διεθνώς, προσελκύοντας περισσότερους από 500.000 επισκέπτες στις εγκαταστάσεις του Paris Expo Porte de Versailles.

Με συνολική εκθεσιακή επιφάνεια 85.000 τετραγωνικών μέτρων, η έκθεση αποτελεί μία παγκόσμια πλατφόρμα παρουσίασης της καινοτομίας και των εξελίξεων που διαμορφώνουν το μέλλον της κινητικότητας. Η Zeekr θα δώσει δυναμικό «παρών», επιβεβαιώνοντας τη φιλοδοξία της να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Η πλήρης γκάμα των μοντέλων της Zeekr θα εκτίθεται από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου, στην Αίθουσα 5.2 του Paris Expo Porte de Versailles.