Μαθαίνει αντίπαλο ο ΠΑΟΚ - Ρεβάνς στο Κλουζ για Ουνιβερσιτατέα και Ντιναμό Κιέβου

Στο Κλουζ της Ρουμανίας διεξάγεται σήμερα (16/7 20:30) η ρεβάνς μεταξύ της τοπικής Ουνιβερσιτατέα και της Ντιναμό Κιέβου.

Ο Δικέφαλος λίγο μετά τις 22:30 θα γνωρίζει ποιον αντίπαλο θα αντιμετωπίσει στον 2ο προκριματικό του Europa League, στην ευρωπαϊκή του πρεμιέρα.

Μετά το 0-0 του Λούμπλιν, σήμερα (16/7 20:30) στο Κλουζ της Ρουμανίας διεξάγεται η ρεβάνς μεταξύ Ουνιβερσιτατέα και Ντιναμό Κιέβου, με τους Ουκρανούς παρόλα αυτά να παραμένουν φαβορί.

Υπενθυμίζεται πως ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει αρχικά εκτός έδρας τον νικητή του ζευγαριού την ερχόμενη Πέμπτη στις 23 Ιουλίου, ενώ στις 30 του ίδιου μήνα θα διεξαχθεί η ρεβάνς στο γήπεδο της Τούμπας.

Όπως ανακοίνωσαν οι άνθρωποι της Ουν. Κλουζ, σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ τεθεί αντιμέτωπος με τους Ρουμάνους, το παιχνίδι θα λάβει χώρα στο γήπεδο της Σέπσι, καθώς στο Κλουζ θα πραγματοποιείται ένα μεγάλο Φεστιβάλ.