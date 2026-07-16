Σίλβερ: «Υπάρχουν σημεία τριβής με την Euroleague - Φίλος μου ο Μπουένο»

Ο Άνταμ Σίλβερ σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο NBA Europe και τόνισε πως υπάρχουν τριβές με την Euroleague, ενώ χαρακτήρισε φίλο του τον Τσους Μπουένο.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στο πλαίσιο του Summer League:

Για τις επαφές με την Ευρωλίγκα: «Δεν θα εισέλθω σε πολλές λεπτομέρειες σχετικά με ορισμένα σημεία τριβής με την Ευρωλίγκα, πέρα από το εξής: ο Τσους Μπουένο – ο οποίος είναι πλέον φίλος και πρώην συνεργάτης στο ΝΒΑ- επιτελεί φυσικά το έργο του, εκπροσωπώντας, τους εν λόγω συλλόγους και οργανισμούς. Ο Μαρκ Τέιτουμ και εγώ, συνεχίζουμε να έχουμε διαρκείς συζητήσεις μαζί του. Είναι απολύτως κατανοητό, τι επιδιώκει μέσα από αυτές τις συζητήσεις: να διαφυλάξει την αξία που έχει δημιουργήσει η Ευρωλίγκα με την πάροδο των ετών».

Για το ενδιαφέρον που έχει δείξει ένας μεγάλος αριθμός πόλεων και τις δεσμευτικές συμφωνίες: «Ναι, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε με αυτό το εγχείρημα ανεξάρτητα από την στάση της Euroleague. Πάντα στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε μια μορφή ενοποίησης του ευρωπαϊκού μπάσκετ και παραμένουμε αισιόδοξοι ότι μπορούμε να το πετύχουμε.

Όσον αφορά τις προσφορές, πράγματι λάβαμε αρκετές από τις πόλεις στις οποίες αρχικά ελπίζαμε ότι θα ενδιαφέρονταν να συμμετάσχουν. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο στάδιο των δεσμευτικών προσφορών. Θα τις χαρακτήριζα περισσότερο ως αρχικές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, οι οποίες συνοδεύονται από πλήρη οικονομικά στοιχεία.

Ωστόσο, όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι μετά την υποβολή αυτών των αρχικών προτάσεων θα ακολουθήσουν περαιτέρω συζητήσεις, προτού φτάσουμε στο σημείο να υπογραφούν δεσμευτικές συμφωνίες. Δεν βρισκόμαστε ακόμη σε αυτό το στάδιο».