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«Τα βρήκαν Τζόλης και Άρσεναλ – Οι Λονδρέζοι καταθέτουν πρόταση στην Μπριζ»

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο Χρήστος Τζόλης συμφώνησε με την Άρσεναλ για συμβόλαιο έως το 2031, όπως αναφέρει ο Νικολό Σίρα.

Ένα βήμα πιο κοντά στην Άρσεναλ βρίσκεται ο Χρήστος Τζόλης. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σίρα, ο Έλληνας εξτρέμ συμφώνησε σε όλα με τους πρωταθλητές Αγγλίας για πενταετές συμβόλαιο, με ετήσιες αποδοχές 3 εκατ. ευρώ τον χρόνο. 

Πλέον η Άρσεναλ είναι έτοιμη να καταθέσει επίσημη πρόταση για την απόκτησή του από την Κλαμπ Μπριζ. Οι «κανονιέρηδες» παρακολούθησαν φέτος πολλές φορές από τον Φεβρουάριο και μετά τον Τζόλη, ο οποίος έκανε μια απίθανη σεζόν στο Βέλγιο, καταγράφοντας 19 γκολ και 24 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. 

Το κόστος της μεταγραφής αναμένεται να ξεπεράσει τα 40 εκατ. ευρώ.

«Τα βρήκαν Τζόλης και Άρσεναλ – Οι Λονδρέζοι καταθέτουν πρόταση στην Μπριζ»