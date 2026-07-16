«Τα βρήκαν Τζόλης και Άρσεναλ – Οι Λονδρέζοι καταθέτουν πρόταση στην Μπριζ»

Ο Χρήστος Τζόλης συμφώνησε με την Άρσεναλ για συμβόλαιο έως το 2031, όπως αναφέρει ο Νικολό Σίρα.

Ένα βήμα πιο κοντά στην Άρσεναλ βρίσκεται ο Χρήστος Τζόλης. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σίρα, ο Έλληνας εξτρέμ συμφώνησε σε όλα με τους πρωταθλητές Αγγλίας για πενταετές συμβόλαιο, με ετήσιες αποδοχές 3 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Πλέον η Άρσεναλ είναι έτοιμη να καταθέσει επίσημη πρόταση για την απόκτησή του από την Κλαμπ Μπριζ. Οι «κανονιέρηδες» παρακολούθησαν φέτος πολλές φορές από τον Φεβρουάριο και μετά τον Τζόλη, ο οποίος έκανε μια απίθανη σεζόν στο Βέλγιο, καταγράφοντας 19 γκολ και 24 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Το κόστος της μεταγραφής αναμένεται να ξεπεράσει τα 40 εκατ. ευρώ.