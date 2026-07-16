Ολυμπιακός: Πρώτος στόχος ο Όσο, στα υπόψη και ο Ρίκο

Ο Ολυμπιακός παλεύει την περίπτωση του Όσο, αλλά «βλέπει» και τον Ντιέγκο Ρίκο για το αριστερό άκρο της άμυνας.

Σε επαφές με τη Ρίβερ Πλέιτ βρίσκεται ο Ολυμπιακός για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα, με τους «μιλιονάριος» να θέλουν να προσθέσουν τον αριστερό μπακ στο δυναμικό τους. Οι «ερυθρόλευκοι» κάνουν τις επαφές τους για να καλύψουν το ενδεχόμενο κενό που θα προκύψει, με τον Όσο της Σεβίλλης να είναι ο πρώτος στόχος.

Οι συζητήσεις των Πειραιωτών με την ομάδα της Ανδαλουσίας βρίσκονται σε εξέλιξη παρά τη διαφορά που παρατηρήθηκε στο οικονομικό. Ο Ολυμπιακός φέρεται να δίνει 6,5 εκατ. ευρώ για τον Ισπανό μπακ, με τη Σεβίλλη να ζητά 15 εκατ. ευρώ! Πάντως το ντιλ εκτιμάται ότι μπορεί να κλείσει στα 10 εκατ. ευρώ, με την παρέμβαση της... Νότιγχαμ Φόρεστ και τον δανεισμό του στο λιμάνι.

Στα υπόψη όμως βρίσκεται και η πιο απλή περίπτωση του Ντιέγκο Ρίκο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Χετάφε. Ο 33χρονος αριστερός μπακ έχει παραστάσεις από το ισπανικό πρωτάθλημα και έχει αγωνιστεί και στην Αγγλία με την Μπόρνμουθ για μια τριετία.