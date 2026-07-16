Καμπανάκι για τον ελληνικό τουρισμό: Πτώση έως 10%, φθηνότερα πακέτα και αγωνία για τη σεζόν

Μέχρι στιγμής ως αρκετά δημοφιλείς προορισμοί χαρακτηρίζονται νησιά των Δωδεκανήσων, ενώ αρκετή τουριστική κίνηση καταγράφει και η Κρήτη.

Ως μία σεζόν που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως η καλύτερη, τόσο για τον ελληνικό όσο και για τον παγκόσμιο τουρισμό, θεωρεί τη φετινή, τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (Fed-HATTA), Λύσανδρος Τσιλίδης.

Όπως αναφέρει στο ethnos.gr, καθοριστικό ρόλο παίζει σε αυτό η κρίση στον Περσικό Κόλπο, η οποία προκαλεί τεράστια αβεβαιότητα. Το αποτέλεσμα είναι, σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, να καταγράφεται μεσοσταθμικά κατά 8%-10% μειωμένη τουριστική κίνηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αυτό, μάλιστα, συμβαίνει παρά το γεγονός ότι οι επαγγελματίες του τουρισμού έχουν προχωρήσει το τελευταίο διάστημα σε σειρά προσφορών και φτηνότερων πακέτων, προκειμένου να διατηρήσουν σε υψηλά επίπεδα το τουριστικό προϊόν.

Να σημειωθεί ότι η μείωση στην τουριστικήκίνηση τη φετινή χρονιά δεν αφορά μόνο τους εγχώριους ταξιδιώτες, οι οποίοι ούτως ή άλλως δυσκολεύονται, εξαιτίας της ακρίβειας και της οικονομικής στενότητας, να προγραμματίσουν διακοπές. Μειωμένη είναι και η κίνηση από το εξωτερικό, τόσο σε ό,τι αφορά τους αλλοδαπούς τουρίστες όσο και τους Έλληνες που διαβιούν εκτός των συνόρων της χώρας.

«Τα μέχρι στιγμής δεδομένα καταδεικνύουν ότι η φετινή τουριστική σαιζόν δεν είναι η καλύτερη δυνατή και για τον ελληνικό αλλά και για τον παγκόσμιο τουρισμό. Έχει προκαλέσει μεγάλη ζημιά η κρίση στον Περσικό Κόλπο. Δημιουργούνται συνεχώς διάφορα προβλήματα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως ανησυχητικά. Υπάρχουν αβεβαιότητα, αυξημένο κόστος κυρίως στις αεροπορικές εταιρείες αλλά και η κλιματική αλλαγή, η οποία δημιουργεί νέα δεδομένα. Παλαιότερα κάθε καλοκαίρι ένας μεγάλος αριθμός Ευρωπαίων θεωρούσε δεδομένο ότι θα έρθει στην Ελλάδα, για να κάνει διακοπές. Πλέον βουτάνε στον Σηκουάνα και στον Τάμεση και έχουν την αίσθηση ότι βρίσκονται σε διακοπές. Το οποιοδήποτε ζήτημα δημιουργείται, μπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα στο χώρο του τουρισμού», λέει στο ethnos.gr ο κ. Τσιλίδης.

Η πτώση στην κίνηση έφερε ειδικές προσφορές

Κατά τον ίδιο, η πτωτική πορεία που καταγράφεται στο χώρο του τουρισμού στα μέσα του καλοκαιριού, κατάσταση για την οποία εκφράζονται προσδοκίες ότι μπορεί να διαφοροποιηθεί προς το καλύτερο μέχρι το τέλος του χρόνου, οδήγησε πολλές επιχειρήσεις του χώρου, στο να προχωρήσουν σε ειδικές προσφορές και πακέτα περισσότερο δελεαστικά για τους τουρίστες. Η συγκεκριμένη εξέλιξη κρίθηκε ως αναπόφευκτη, από τη στιγμή που τουριστικοί πράκτορες έχουν προπληρώσει ξενοδοχεία και προσπαθούν τουλάχιστον να μειώσουν τη ζημιά.

«Όλοι κάνουν λόγο για ξεκάθαρη πτωτική τάση στον τουριστικό τομέα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μπερδεύουμε τις αεροπορικές αφίξεις με τον οργανωμένο τουρισμό. Μεσοσταθμικά μπορούμε να πούμε ότι μέχρι στιγμής η πτώση που καταγράφουμε στον τουρισμό, είναι της τάξης του 8%-10%. Είναι πολύ πιθανό το ίδιο ποσοστό πτώσης να καταγράψουμε συνολικά στο τέλος του χρόνου, όμως, θα πρέπει να βάλουμε και κάποιους αστερίσκους. Υπάρχει πιθανότητα να αυξηθούν οι αφίξεις μετά και τις προσφορές, στις οποίες έχουν προχωρήσει οι αεροπορικές εταιρείες. Επίσης, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας γίνονται ενέργειες και προσπάθειες, για να αυξηθεί ο αριθμός των τουριστών. Σε κάθε περίπτωση όλα είναι ρευστά και δεν μπορεί να γίνει αυτήν τη στιγμή για φέτος κάποια ασφαλής εκτίμηση», τονίζει ο πρόεδρος της Fed-HATTA.

Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί και οι τιμές

Κατά τον κ. Τσιλίδη, παρά το γεγονός ότι η τουριστική σαιζόν δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως καλή, υπάρχουν προορισμοί, οι οποίοι παρουσιάζουν περισσότερη κίνηση σε σύγκριση με την υπόλοιπη χώρα.

Ειδικότερα, μέχρι στιγμής ως αρκετά δημοφιλές χαρακτηρίζεται το Νότιο Αιγαίο και κυρίως νησιά των Δωδεκανήσων, ενώ αρκετή τουριστική κίνηση καταγράφει και η Κρήτη. Επίσης, το τελευταίο διάστημα αυξητική τάση παρουσιάζουν οι τουριστικές ροές στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου εξαιτίας της άφιξης Τούρκων τουριστών.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές στους τουριστικούς προορισμούς, είναι γεγονός ότι η τουριστική σαιζόν ξεκίνησε με αυτές να κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα από πέρυσι. Ωστόσο, όπως λέει ο κ. Τσιλίδης, η μείωση του τουριστικού ρεύματος οδήγησε τους επιχειρηματίες στο να προχωρήσουν σε μειώσεις. Το αποτέλεσμα είναι, όπως λέει ο πρόεδρος της Fed-HATTA, σήμερα οι τιμές να κινούνται κατά μέσο όρο σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρσι.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν προορισμοί, στους οποίους οι τιμές κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρονται τουριστικές περιοχές της Κεφαλλονιάς, για τις οποίες αναγνώστης κατήγγειλε στο ethnos.gr ότι μία μερίδα γαύρο κοστίζει ακόμα και 19,5 ευρώ, ενώ η τιμή μιας μερίδας μακαρόνια κυμαίνεται στα 16 ευρώ.

Πηγή: ethnos.gr