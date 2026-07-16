Πώς έγινε η τραγωδία στη Χαλκιδική όπου σκοτώθηκαν πατέρας, μητέρα και βρέφος - Σε κρίσιμη κατάσταση το 7χρονο παιδάκι

Οικογένεια από τη Μολδαβία ξεκληρίστηκε στο φρικτό τροχαίο της Χαλκιδικής, με τραγικό απολογισμό τρεις νεκρούς.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, περίπου στις 18:20, στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας, κοντά στη Μεταμόρφωση, όταν το Ι.Χ. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε τετραμελής οικογένεια συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, με βυτιοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της προανάκρισης, το επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 35χρονος πατέρας συγκρούστηκε μετωπικά με το βυτιοφόρο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια σφοδρότατη πρόσκρουση.

Από τη σύγκρουση έχασαν ακαριαία τη ζωή τους η 28χρονη σύζυγός του και η μόλις έξι μηνών κόρη τους. Ο 35χρονος οδηγός απεγκλωβίστηκε από πυροσβέστες, φέροντας βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, και διακομίστηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου μεταφέρθηκε και το 7χρονο παιδί της οικογένειας.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 35χρονος υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα στα σοβαρά τραύματά του, ανεβάζοντας τον τραγικό απολογισμό του δυστυχήματος σε τρεις νεκρούς.

Το 7χρονο παιδί της οικογένειας, που φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, διακομίσθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης "Παπαγεωργίου". Ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου δεν τραυματίστηκε.

Το όχημα οδηγούσε ο πατέρας, ο οποίος για άγνωστη μέχρι τώρα αιτία έχασε τον έλεγχό του.

Το Ι.Χ. εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε βυτιοφόρο. Από τη σύγκρουση έχασαν ακαριαία τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος, ενώ ο πατέρας και το δεύτερο ανήλικο παιδί της οικογένειας τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Πολυγύρου.

Στο σημείο έσπευσαν και πυροσβέστες, οι οποίοι, χρησιμοποιώντας διασωστικό εξοπλισμό, προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της γυναίκας και του βρέφους από το όχημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέσα σε περίπου τρία λεπτά έφτασε στο σημείο μοτοσικλέτα ταχείας επέμβασης του ΕΚΑΒ, ενώ λίγα λεπτά αργότερα, κατέφθασαν τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες.

Πηγή: thetoc.gr