Τρομερό σκηνικό: Οι Αργεντίνοι βρήκαν και... χάζευαν το μπουκάλι του Πίκφορντ με τις εκτελέσεις πέναλτι! (vid)

Μοναδική σκηνή μετά την πρόκριση της Αργεντινής στον τελικό απέναντι στην Αγγλία, με τον Μέσι και τους συμπαίκτες του να επεξεργάζονται το «σκονάκι» του Πίκφορντ με τις εκτελέσεις πέναλτι!

Ο Άγγλος τερματοφύλακας ήταν απογοητευμένος με τον αποκλεισμό της ομάδας του και ξέχασε στον αγωνιστικό χώρο το μπουκάλι του με τις απαραίτητες σημειώσεις του, σε περίπτωση που το παιχνίδι οδηγούταν στην... ρώσικη ρουλέτα.

Οι Αργεντίνοι το βρήκαν και φυσικά δεν έχασαν την ευκαιρία να το διαβάσουν, με την τηλεοπτική κάμερα να καταγράφει τον Μέσι και άλλους συμπαίκτες του να... χαζεύουν το «σκονάκι» του Πίκφορντ.

Δείτε το βίντεο:

Argentinian players' reaction when they found the bottle pic.twitter.com/ij8e1TkXwd — Dan Kasina (@Dannkasina) July 16, 2026

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