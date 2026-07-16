Ο Πίκφορντ πανηγύρισε το γκολ της Αγγλίας δείχνοντας τα γεννητικά όργανα του, ήρθε... πληρωμένη απάντηση από τον Ρομέρο! (vid)

Ο Τζόρναντ Πίκφορντ προκάλεσε με τον άσεμνο πανηγυρισμό του μετά το γκολ της Αγγλίας, όμως ο Κρίστιαν Ρομέρο του... απάντησε μετά την ανατροπή της Αργεντινής.

Ο χθεσινός (15/7) δραματικός ημιτελικός του Μουντιάλ περιείχε συγκινήσεις, δραματικό φινάλε και δυνατά συναισθήματα, τα οποία αποτυπώνονται πλήρως στις αντιδράσεις των ποδοσφαιριστών.

Ο Πίκφορντ πανηγύρισε το γκολ της Αγγλίας με έναν αμφιλεγόμενο τρόπο, με την τηλεοπτική κάμερα να τον... συλλαμβάνει να δείχνει τα γεννητικά του όργανα προς την πλευρά των Αργεντίνων.

Αυτό ήταν κάτι που παρατήρησε και συγκράτησε ο Ρόμερο και αμέσως μετά το τέρμα που οδήγησε στην επική ανατροπή της ομάδας του, κατευθύνθηκε προς το μέρος του απογοητευμένου Άγγλου τερματοφύλακα και πανηγύρισε έξαλλα!

Δείτε το βίντεο:

⚽️ Gol de Gordon: Pickford le hace gestos a los hinchas argentinos que estaban atrás del arco.



⚽️ Gol de Enzo: Cuti se lo grita en la cara.



JAJAJA, HERMOSA SECUENCIA. 😅🇦🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/5jDzUN5at6 — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 16, 2026

Η πιο μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου είναι στο Pamestoixima.gr και εδώ είσαι σίγουρος πως το παιχνίδι σου τα...σπάει! 48 ομάδες απ' όλες τις γωνιές της υφηλίου θα συναντηθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά με ένα και μοναδικό κίνητρο, την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 ! Μέχρι και τον τελικό, η καθημερινή δράση του Παγκοσμίου θα είναι στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr με όλους τους αγώνες και τα μακροχρόνια στοιχήματα στις καλύτερες αποδόσεις αλλά και *προσφορές Παγκοσμίου επιπέδου!

Η αναμονή για το Παγκόσμιο φτάνει στο τέλος της! Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ξεκινάει και στο Pamestoixima.gr θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης! Μέσα στο ανανεωμένο περιβάλλον του Pamestoixima.gr θα βρεις τα πάντα για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο Μουντιάλ 2026 σε όλους τους αγώνες της ημέρας αλλά και να συνδυάσεις μακροχρόνιες επιλογές τόσο εθνικών ομάδων όσο και παικτών. Και επειδή εδώ το παιχνίδι σου...τα σπάει, σε περιμένουν δεκάδες *προσφορές και το μοναδικό Bet Boss όπου μπορείς να διεκδικήσεις έως και 1.000.000€.