Πάει για νέα «βόμβα» με Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ ο Άρης Betsson (vid)

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης προσπαθεί για μία ακόμη πολύ μεγάλη μεταγραφή.

Ο Άρης Betsson έχει πάρει φόρα και δεν σταματάει με τίποτα. Οι μεταγραφές, που έχει κάνει μέχρι στιγμής, είναι ως επί το πλείστον σπουδαίες, δεν χωράει αμφιβολία ότι η κίνηση με τον Βασίλη Σπανούλη είναι η σημαντικότερη.

Αλλά η στελέχωση δεν έχει τελειώσει ακόμη με τους «κιτρινόμαυρους» να είναι έτοιμοι να ρίξουν μία ακόμη «βόμβα». Πρόκειται για τον NBAer, Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ, ο οποίος γίνεται μεγάλη προσπάθεια να φορέσει την φανέλα του Αρη.

Ο 26χρονος Αμερικάνος πάουερ φόργουορντ είναι σε επαφές με τους «κιτρινόμαυρους», έχοντας το μυαλό του όμως και να βρει και πάλι συμβόλαιο στο ΝΒΑ.

Αν δεν βρει, τότε είναι πιθανό να πάρει τον δρόμο για την Θεσσαλονίκη, ενισχύοντας έτσι αφάνταστα την φροντ-λάιν της ομάδας.

Πριν από μερικούς μήνες ο Παναθηναϊκός ήταν εκείνος, που του χτύπησε την πόρτα, αλλά ο Αμερικάνος ήθελε να συνεχίσει στο ΝΒΑ. Σε αυτό έχει αγωνιστεί σε 220 ματς με τις φανέλας του Ντάλας, της Οκλαχόμα, της Νέας Ορλεάνης και της Ιντιάνα. Με 5.9 πόντους και 4.3 ριμπάουντ σε 17 λεπτά συμμετοχής ανά ματς.

Είναι 26 ετών, έχει ύψος 2.03 και έχει βγει από το περίφημο πανεπιστήμιο Βιλανόβα και για η σύνδεση με τον Άρη έγινε και μέσω ενός tweet.

Δείτε τον σε δράση: