Βενεζουέλα: Εικόνες αποκάλυψης μετά τον διπλό σεισμό – Πάνω από 30.000 οι αγνοούμενοι

Η Βενεζουέλα ζει τις πιο δραματικές ώρες των τελευταίων δεκαετιών.

Οι δύο ισχυροί σεισμοί που έπληξαν τη χώρα μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό προκάλεσαν πρωτοφανείς καταστροφές, αφήνοντας πίσω τους δεκάδες νεκρούς, εκατοντάδες κατεστραμμένα κτίρια, χιλιάδες ανθρώπους χωρίς σπίτι και οικογένειες που εξακολουθούν να αναζητούν τους δικούς τους.

Η Βενεζουέλα προσπαθεί να σταθεί όρθια μετά τους φονικούς σεισμούς, την ώρα που οι διασώστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τον χρόνο κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 164 νεκρούς και περισσότερους από 1.000 τραυματίες, όμως οι αρχές φοβούνται ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά όσο προχωρούν οι έρευνες στα ερείπια.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ανακοίνωσε ότι όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση, ενώ στρατός, πυροσβεστική, αστυνομία και εθελοντές επιχειρούν αδιάκοπα στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο.

Δύο γιγαντιαίοι σεισμοί μέσα σε μόλις 39 δευτερόλεπτα

Το καταστροφικό φαινόμενο ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης 24.06.2026, όταν σημειώθηκε ισχυρή δόνηση μεγέθους 7,2 Ρίχτερ στα βόρεια της χώρας.

Πριν ακόμη προλάβουν οι κάτοικοι να αντιδράσουν, μόλις 39 δευτερόλεπτα αργότερα, ακολούθησε δεύτερος, ακόμη ισχυρότερος σεισμός μεγέθους 7,5 Ρίχτερ.

Οι δύο διαδοχικές δονήσεις προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ έγιναν αισθητές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Σύμφωνα με τους σεισμολόγους, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σπάνιο φαινόμενο, γνωστό ως σεισμικό «doublet», το οποίο μπορεί να πολλαπλασιάσει τις συνέπειες μιας φυσικής καταστροφής.

Η Λα Γκουάιρα μετατράπηκε σε πόλη-ερείπιο

Η μεγαλύτερη τραγωδία εκτυλίσσεται στη Λα Γκουάιρα, την παράκτια πολιτεία όπου εντοπίζονται οι μεγαλύτερες καταστροφές.

Το Γραφείο του ΟΗΕ για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) αναφέρει ότι περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει, ενώ ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα έχουν μετατραπεί σε βουνά από μπετόν και σίδερα, με τις εικόνες να καταγράφουν τη βιβλική καταστροφή.

Η περιοχή έχει κηρυχθεί επισήμως σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ εκεί βρίσκεται και το βασικό διεθνές αεροδρόμιο της χώρας, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές και παραμένει κλειστό.

Οι εναέριες εικόνες προκαλούν σοκ. Πολυκατοικίες έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς, δρόμοι έχουν ανοίξει στα δύο και ολόκληρες συνοικίες μοιάζουν να έχουν ισοπεδωθεί.

Αγώνας δρόμου κάτω από τα συντρίμμια

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται ασταμάτητα. Διασώστες, στρατιώτες και εθελοντές εργάζονται χωρίς διακοπή, χρησιμοποιώντας ειδικά μηχανήματα αλλά και τα χέρια τους για να απομακρύνουν τα ερείπια.

Σε αρκετές περιπτώσεις ακούγονται ακόμη φωνές ανθρώπων που παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από κατεστραμμένα κτίρια.

Συγκλονιστικές εικόνες δείχνουν διασώστες να σκαρφαλώνουν σε μισογκρεμισμένες πολυκατοικίες, αψηφώντας τον κίνδυνο νέων καταρρεύσεων. Σε μία από τις επιχειρήσεις, κομμάτι του κτιρίου υποχώρησε κάτω από τα πόδια ενός διασώστη, προκαλώντας αγωνία σε όσους παρακολουθούσαν από κάτω.

Παρά τις δυσκολίες, υπάρχουν και στιγμές ελπίδας, ενώ τρία παιδάκια σώθηκαν μέσα από τα χαλάσματα, με το βίντεο να συγκινεί.

Ένα 14χρονο κορίτσι ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια στο Καράκας, ενώ τρία μικρά παιδιά διασώθηκαν από κατεστραμμένο κτίριο στη Λα Γκουάιρα, μέσα σε χειροκροτήματα και δάκρυα ανακούφισης.

Μία ακόμη συγκινητική στιγμή μετά τον διπλό φονικό σεισμό στη Βενεζουέλα κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με διασώστες να δίνουν νερό σε ένα σκυλάκι που έχει εγκλωβιστεί στα συντρίμμια για να αντέξει μέχρι να καταφέρουν να τον απεγκλωβίσουν, ενώ ένας άνδρας μπαίνει μέσα στο σπίτι του για να σώσει τα δύο σκυλάκια του προκαλώντας συγκίνηση.

«Μαμά μου, μαμά μου!» – Οι εικόνες που συγκλονίζουν

Ανάμεσα στα βίντεο που κάνουν τον γύρο του κόσμου, ξεχωρίζει εκείνο που καταγράφηκε στο Ελ Χουνκίτο, στα περίχωρα του Καράκας.

Την ώρα που η γη σείεται, ακούγεται ένας νεαρός να φωνάζει με απόγνωση: «Μαμά μου, μαμά μου!».

Οι εικόνες αποτυπώνουν τον φόβο, τον πανικό και την αγωνία που έζησαν εκατομμύρια άνθρωποι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

#Mundo🚨😢 “¡Mi mamá, mi mamá!” Ese desgarrador grito de desesperación quedó registrado en un impactante video grabado en las calles de El Junquito, en las afueras de Caracas, durante los fuertes terremotos que sacudieron el norte de Venezuela.

Las imágenes reflejan el miedo, la… pic.twitter.com/wKyeJpORfY — Vanguardia (@vanguardiacom) June 25, 2026

Συγκλονίζει ηλικιωμένος που προστάτευσε τη σύζυγό του, την ώρα του σεισμού

Ένα συγκλονιστικό βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που κάνει τον γύρο των social media, καταγράφει τη συγκινητική αντίδραση ενός ηλικιωμένου ζευγαριού τη στιγμή που οι ισχυροί σεισμοί χτυπούν τη Βενεζουέλα.

Χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν τη νύχτα στους δρόμους

Στο Καράκας και σε πολλές ακόμη πόλεις, οι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους αμέσως μετά τις ισχυρές δονήσεις.

Πολλοί παρέμειναν όλη τη νύχτα σε πλατείες, πάρκα, γήπεδα και μέσα στα αυτοκίνητά τους, φοβούμενοι ότι οι μετασεισμοί θα προκαλέσουν νέες καταρρεύσεις.

Το μετρό και οι σιδηροδρομικές γραμμές σταμάτησαν να λειτουργούν, τα σχολεία έκλεισαν μέχρι νεωτέρας, ενώ σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στην ηλεκτροδότηση, στην υδροδότηση και στις τηλεπικοινωνίες.

Παράλληλα, η πρόσβαση στο διαδίκτυο παραμένει περιορισμένη σε πολλές περιοχές, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο την επικοινωνία των κατοίκων με τους συγγενείς τους.

Αγωνία για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους – 30.000 άνθρωποι δεν έχουν δώσει σημάδια ζωής

Η ανησυχία μεγαλώνει όσο περνούν οι ώρες.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται ή δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους.

Ο Ερυθρός Σταυρός τονίζει ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων δεν μπορεί ακόμη να υπολογιστεί, καθώς πολλές περιοχές παραμένουν αποκλεισμένες και οι ομάδες διάσωσης δεν έχουν ακόμη αποκτήσει πρόσβαση σε όλες τις πληγείσες ζώνες.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) εκτιμά ότι οι ανθρώπινες απώλειες ενδέχεται να αυξηθούν δραματικά τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των κατοικιών στις πληγείσες περιοχές αποτελείται από παλαιές κατασκευές χωρίς επαρκή αντισεισμική προστασία, γεγονός που εξηγεί το μέγεθος των καταρρεύσεων.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, εξήγησε ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε από τους δύο σεισμούς ισοδυναμεί με περίπου 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας, ή περίπου 180 ατομικές βόμβες σαν εκείνη της Χιροσίμα, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος της φυσικής καταστροφής.

Βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα

Οι πρώτες αποστολές διεθνούς βοήθειας έχουν ήδη ξεκινήσει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Ισπανία και άλλες χώρες ανακοίνωσαν την αποστολή εξειδικευμένων διασωστών, ιατρικών ομάδων, σκύλων έρευνας και ανθρωπιστικής βοήθειας.

Παράλληλα, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δημιούργησε ειδικό ταμείο ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων για την κάλυψη των πρώτων αναγκών, την αποκατάσταση βασικών υποδομών, τη στήριξη των νοσοκομείων και την προσωρινή στέγαση όσων έχασαν τα σπίτια τους.

Ο Ερυθρός Σταυρός απευθύνει έκκληση για πόσιμο νερό, σκηνές, μάσκες προστασίας, είδη υγιεινής και βασικά αγαθά, προειδοποιώντας ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές τόσο για τη διάσωση επιζώντων όσο και για την αποτροπή μιας μεγάλης ανθρωπιστικής κρίσης.

Πηγή: newsit.gr