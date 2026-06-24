«Βασικός στόχος του Παναθηναϊκού ο Πούλγκαρ»

Βραζιλιάνικο δημοσίευμα αποκαλύπτει ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Χιλιανό αμυντικό χαφ της Φλαμένγκο, Έρικ Πούλγκαρ.

Νέο όνομα στο μεταγραφικό προσκήνιο του Τριφυλλιού, με το «RTI Esporte» να αναφέρει ότι οι Πράσινοι έχουν σε περίοπτη θέση στη λίστα τους τον παλιό άσο της Φιορεντίνα, ο οποίος αγωνίζεται τα τελευταία τέσσερα χρόνια στη Βραζιλία με την Φλαμένγκο.

Ο ιταλικός σύλλογος είχε αποκτήσει τον 32χρονο αμυντικό χαφ από την Μπολόνια το 2019 έναντι 12,3 εκατ. ευρώ. Με τους "βιόλα" αγωνίστηκε για τρία χρόνια και στο β' μισό της σεζόν 2021-22 έπαιξε δανεικός στην Γαλατάσαραϊ, πριν πουληθεί στους Βραζιλιάνους για 2,8 εκατ. ευρώ.

Με 54 συμμετοχές στην εθνική Χιλής, ο Πούλγκαρ δεσμεύεται έως τον Δεκέμβριο του 2027 με την Φλαμένγκο κι έχει ρήτρα στα 6 εκατ. δολάρια σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ. Όπως σημειώνεται πάντως ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να φτάσει στα 4 εκατ. για να κλείσει μία πιθανή συμφωνία, αναφέροντας ότι έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές, αν και σε πρώιμο στάδιο.

Τη φετινή σεζόν μετράει συνολικά 20 συμμετοχές με 2 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.