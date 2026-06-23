Έσκασε το μπαμ της χρονιάς: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ!

Τέλος εποχής για τον Γιάννη Αντετοκούμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, με το μεγάλο trade στους Μαϊάμι Χιτ να είναι πια γεγονός!

13 ολόκληρα χρόνια. Μία διαδρομή που έκανε τον μπασκετικό πλανήτη να παραμιλάει. Εκεί έζησε στιγμές ανεπανάληπτες.

Οδήγησε τους Μπακς στην κορυφή μετά από 50 χρόνια, κατακτώντας το δεύτερο πρωτάθλημα της ιστορίας τους. Ο ίδιος αναδείχθηκε back to back MVP. Κι έκλεισε τελικά αυτός ο κύκλος με 24,1 π., 9,9 ρ., 5 ασίστ ανά ματς κατά μ.ο. Σε αυτά τα 13 χρόνια, έγινε βεβαίως πρώτος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου, πρώτος σε ασίστ, σε ριμπάουντ, σε τάπες, σε triple-double, ενώ έγινε επίσης 10 φορές All-Star.

Πλέον έφτασε η ώρα του... αποχαιρετισμού για έναν από τους θρύλους στην ιστορία του Μιλγουόκι, αφού το μεγάλο trade είναι πια γεγονός!

Τα σενάρια που εδώ και καιρό ήθελαν τους Μαϊάμι Χιτ να είναι το φαβορί για τον "Greek Freak" επιβεβαιώθηκαν και παρά το ενδιαφέρον που υπήρχε και από άλλα μεγάλα franchise του NBA, όπως οι Σέλτικς, οι Μπακς προτίμησαν την πρόταση των Χιτ.

Το Μιλγουόκι πήρε ως αντάλλαγμα τους Τάιλερ Χίρο, Κελ’ ελ Γουέρ, Χάιμε Γιάκεθ και Κασπάρας Γιακουτσιόνιςκαι. Επίσης πήρε τρεις επιλογές πρώτου γύρου στο ντραφτ (2031, 2033), ανάμεσα στις οποίες και το νούμερο 13 της φετινής διαδικασίας, καθώς επίσης και μια επιλογή δευτέρου γύρου.

Μαζί με τον Αντετοκούνμπο θα μετακομίσει στο Μαϊάμι και ο Μπόμπι Πόρτις.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στο αρχικό deal δεν περιλαμβάνεται κάποια τρίτη ομάδα, ωστόσο δεν αποκλείεται αυτό να γίνει μέχρι τις 6 Ιουλίου οπότε και θα υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις.

Ο Έλληνας σταρ θα έχει συμπαίκτη στο Μαϊάμι τον Μπαμ Αντετμπάγιο, συνθέτοντας μαζί ένα νέο σούπερ δίδυμο που θα... ταράξει τα νερά στην ανατολική περιφέρεια και σε ολόκληρο το NBA, με μοναδικό στόχο φυσικά να διεκδικήσει τον τίτλο τη νέα χρονιά. Μαζί θα συναντήσει μεταξύ άλλων τους Ντέιβιον Μίτσελ, Πέλε Λάρσον, Άντριου Γουίγκινς, Νίκολα Γιόβιτς και μένει να φανεί αν θα παραμείνει και ο Σιμόνε Φοντέκιο.