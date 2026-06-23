Αρέσει ο Τρέι Λάιλς στον Παναθηναϊκό, προτεραιότητα του παίκτη να επιστρέψει στο ΝΒΑ!

Όπως αναφέρθηκε στη «Magic Euroleague» ο Καναδός πάουερ-φόργουορντ είναι από εκείνους, που κάνουν «κλικ» στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έγινε με την δέουσα λαμπρότητα από τον Παναθηναϊκό χθες το μεσημέρι, αλλά την ίδια ώρα ο καλύτερος ever Ευρωπαίος προπονητής όλων των εποχών είχε ξεκινήσει την δουλειά για την επόμενη μέρα του επτάστερου.

Η αναζήτηση για την στελέχωση του ρόστερ είναι συνεχής και όπως αναφέρθηκε στη «Magic Euroleague» στο πάνω μέρος της λίστας του Ζοτς είναι ο Τρέι Λάιλς. Ο Καναδός πάουερ-φόργουορντ, που έκανε σπέσιαλ σεζόν φέτος με την Ρεάλ και ο οποίος ήταν εντυπωσιακός στο πρώτο ημίχρονο του τελικού με τον Ολυμπιακό με 21 πόντους.

Ο Λάιλς έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον και άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων, αλλά έχει θέσει προτεραιότητα την επιστροφή στο NBA. Αν δεν βρει αυτό, που θέλει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, τότε τον περιμένει ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο στην Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό, όπως αναφέραμε, να παρακολουθεί από πολύ κοντά την περίπτωση αυτή.