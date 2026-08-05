Νέντοβιτς για Ουόκαπ: «Από τους πιο “βρώμικους” παίκτες στην Ευρωλίγκα, αλλά υπέροχος εκτός γηπέδου»

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στον Τόμας Ουόκαπ, τονίζοντας την σκληράδα του Τεξανού γκαρντ.

Σε δηλώσεις του στο Basketball Sphere ο άλλοτε Σέρβος άσος του Παναθηναϊκού, θυμήθηκε τις κόντρες του με τον Ουόκαπ στον Ολυμπιακό και όχι μόνο.

«Αυτοί οι παίκτες που σε χτυπάνε και σε σπρώχνουν με κάνουν έξαλλο. Χάνεις το μυαλό σου εξαιτίας τους, αλλά όταν τους χτυπήσεις και τους σπρώξεις εσύ, δεν αντιδρούν καθόλου. Αυτοί είναι οι χειρότεροι για μένα, και συνήθως είναι υπέροχοι τύποι εκτός γηπέδου. Είναι ένας από αυτούς» είπε αρχικά ο «Νέντο» για τον Ουόκαπ, το μέλλον του οποίου είναι αβέβαιο στον Ολυμπιακό.

Και θυμήθηκε μία σχετική περίπτωση: «Σκόραρα 20 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και έβαλαν τον Ουόκαπ να με μαρκάρει στενά στο δεύτερο μέρος. Είναι ένας από τους πιο “βρώμικους” παίκτες στην Ευρωλίγκα, αλλά είναι καλός τύπος και δεν μπορείς να νευριάσεις μαζί του».