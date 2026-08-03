Με Κράλοβε ή Μπεσίκτας ο Παναθηναϊκός!

Καλό σενάριο για τον Παναθηναϊκό αν η Μπεσίκτας αποκλείσει την Κράλοβε και τη στείλει στα πλέι οφ του Conference. Με τους Τσέχους πιθανότατα στις 20-27 Αυγούστου.

Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται απαραίτητα το 3/3 στα καλοκαιρινά προκριματικά για να εξασφαλίσει μια θέση στην League Phase του Conference League και έκανε το πρώτο βήμα με την πρόκριση επί της Πάκσι.

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν πλέον την ΤΣΣΚΑ 1948 στον 3ο προκριματικό, όντας το φαβορί, ενώ από την κλήρωση που μόλις πραγματοποιήθηκε έμαθαν και το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός τους στα Play-Offs.

Εφόσον λοιπόν αποκλείσει τους Βούλγαρους, το «Τριφύλλι» θα συναντήσει ως τελευταίο εμπόδιο τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντες Κράλοβε - Μπεσίκτας, που αναμετρώνται μεταξύ τους για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Το πρώτο παιχνίδι θα λάβει χώρα στο ΟΑΚΑ στις 20 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς θα είναι μακριά από την Αθήνα για τους «πράσινους» και θα διεξαχθεί μια εβδομάδα αργότερα (27/8).