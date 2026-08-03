«Κοντά στον Παναθηναϊκό ο Λιβάι Γκαρσία»

Γνωστός Ρώσος δημοσιογράφος αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός έχει ήδη δώσει τα χέρια με τον Λιβάι Γκαρσία και το deal με την Σπαρτάκ Μόσχας είναι προ των πυλών.

Το SDNA αποκάλυψε από το βράδυ της Κυριακής (2/8) το σοβαρό ενδιαφέρον των Πρασίνων για τον άλλοτε άσο της ΑΕΚ, ο οποίος είχε πωληθεί στη Σπαρτάκ Μόσχας για 18,7 εκατ. ευρώ πριν 1,5 χρόνο.

Ο διεθνής επιθετικός έχει εκφράσει την επιθυμία να φύγει από τη Ρωσία και ο Παναθηναϊκός δεν έχασε την ευκαιρία, κάνοντας ήδη τις κινήσεις του για να φτάσει σε μία σπουδαία μεταγραφή.

Όπως μεταφέρει μάλιστα ο γνωστός Ρώσος δημοσιογράφος Ιβάν Καρπόφ στον λογαριασμό του στο Telegram, ο 28χρονος άσος βρίσκεται κοντά στο Τριφύλλι, αφού οι δύο πλευρές έχουν ήδη δώσει τα χέρια, με τον παίκτη να μειώνει αισθητά τις απαιτήσεις του σε σχέση με τις αποδοχές του στους Μοσχοβίτες.

Ο Καρπόφ κάνει λόγο για δανεισμό που θα κοστίσει 1 εκατ. ευρώ και για να ολοκληρωθεί το deal μένει να συμφωνηθεί το ύψος της οψιόν αγοράς του Λιβάι.

