Ανανέωσε με το Περιστέρι Betsson ο Κάριους

Το Περιστέρι Betsson ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Ουίλ Κάριους για ακόμη έναν χρόνο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Περιστέρι Betsson ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου του Γουίλ Κάριους για έναν ακόμη χρόνο (2026-2027).

Ο 28χρονος Αμερικανός πάουερ φόργουορντ θα συνεχίσει να φοράει την φανέλα του Συλλόγου ενισχύοντας με την παρουσία του την γραμμή των ψηλών, προκειμένου το Περιστέρι Betsson να υλοποιήσει τους στόχους του τη νέα σεζόν.

Στην πρώτη του χρονιά (2025-2026) στην ομάδα ο Γουίλ Κάριους σε 12 αγώνες της κανονικής διάρκειας της Stoiximan GBL είχε 5.42 πόντους ανά αγώνα και 4.1 ριμπάουντ, σε 22.33 λεπτά συμμετοχής.

Στα playoffs της Stoiximan GBL σε δυο αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ δεν σκόραρε και είχε 3 ριμπάουντ στον πρώτο αγώνα στη Θεσσαλονίκη σε 12.13 λεπτά συμμετοχής, ενώ στο δεύτερο παιχνίδι στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» με τον ΠΑΟΚ είχε 3 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κόψιμο σε 25.50 λεπτά συμμετοχής.

Στο FIBA Europe Cup έπαιξε σε 6 παιχνίδια έχοντας 5.2 πόντους ανά αγώνα, 3.3 ριμπάουντ, 0.7 ασίστ και 0.7 κλεψίματα σε 19.5 λεπτά συμμετοχής».