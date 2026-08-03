Ενδιαφέρον της Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Κιέζα

Ο ισπανικός σύλλογος έχει κάνει κίνηση, όχι επίσημη, για τον εξτρέμ της Λίβερπουλ.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει εξετάσει τα δεδομένα της υπόθεσης, χωρίς όμως να έχει φτάσει σε στάδιο επίσημων συζητήσεων με τη Λίβερπουλ για τον Φεντερίκο Κιέζα.

Ο Ιταλός εξτρέμ βρίσκεται στο επίκεντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος, καθώς αρκετές ομάδες από τη Serie A έχουν εκφράσει την επιθυμία να τον επαναφέρουν στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Ωστόσο, ο ίδιος δεν έχει εγκαταλείψει την προσπάθειά του να καθιερωθεί στη Λίβερπουλ.

θέλει να αποδείξει την αξία του στους «κόκκινους» και να κερδίσει σημαντικότερο ρόλο στην ομάδα, παρά το γεγονός ότι το μέλλον του είναι αντικείμενο συζήτησης εν όψει της νέας σεζόν.