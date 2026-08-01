Έσκασε η «βόμβα»: Εκτός επαγγελματικών πρωταθλημάτων η Μονακό!

«Βόμβα» στο γαλλικό μπάσκετ, καθώς η Επιτροπή Εφέσεων δεν έκανε δεκτό το αίτημα της Μονακό και έτσι η ομάδα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα επαγγελματικά πρωταθλήματα για τη σεζόν 2026-27.

Η «βόμβα» έσκασε στην Γαλλία, καθώς η Επιτροπή Εφέσεων της γαλλικής Ομοσπονδίας απέρριψε το αίτημα της Μονακό και έτσι η ομάδα του Πριγκιπάτου δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα επαγγελματικά πρωταθλήματα για τη σεζόν 2026-27.

Η Μονακό είχε μέχρι τις 31 Ιουλίου για να παρουσιάσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κάτι που δεν έκανε ποτέ. Έτσι, η Επιτροπή επικύρωσε την αρχική απόφαση του αποκλεισμού.

Βέβαια, η Μονακό έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο Διοικητικό Δικαστήριο, αφού ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία αιτήματος συμβιβασμού στην Γαλλική Ολυμπιακή Επιτροπή, ελπίζοντας στο να ανατραπεί η απόφαση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Επιτροπής Εφέσεων της Γαλλικής Ομοσπονδίας:

«Μετά την έφεση που κατέθεσε η Μονακό κατά της απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Διοίκησης, με την οποία της απαγορεύτηκε η συμμετοχή στα επαγγελματικά πρωταθλήματα BETCLIC ELITE και ELITE 2, η Επιτροπή Εφέσεων άκουσε τις θέσεις του συλλόγου και των διοικούντων του στις 20 Ιουλίου 2026, στα γραφεία της Ομοσπονδίας.

Εν αναμονή της οριστικοποίησης του σχεδίου εξαγοράς που της παρουσιάστηκε, η Επιτροπή Εφέσεων είχε χορηγήσει στον σύλλογο επιπλέον προθεσμία έως τις 31 Ιουλίου 2026, ώστε να καταθέσει τα τελευταία απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Καθώς ο σύλλογος δεν κατάφερε να προσκομίσει τα ζητούμενα έγγραφα εντός της προθεσμίας, η Επιτροπή Εφέσεων έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

Μονακό

Επικύρωση της αρχικής απόφασης.

Άρνηση συμμετοχής του συλλόγου στα επαγγελματικά πρωταθλήματα BETCLIC ELITE και ELITE 2 για τη σεζόν 2026/27

Ο σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα να προσβάλει την απόφαση ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου. Πριν από αυτό, θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί αίτημα συμβιβασμού στην CNOSF (Γαλλική Ολυμπιακή και Αθλητική Επιτροπή), σύμφωνα με το άρθρο R.141-15 του Γαλλικού Κώδικα Αθλητισμού.

Η παρούσα απόφαση δημοσιοποιείται σύμφωνα με το άρθρο L.132-2, παράγραφος 4, του Γαλλικού Κώδικα Αθλητισμού».