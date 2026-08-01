BBC: Τρίζει η καρέκλα του Ινφαντίνο

Το BBC εξετάζει την βαθιά «κρίση» που περνάει τον τελευταίο καιρό η FIFA, μιλώντας και για την θέση του Τζιάνι Ινφαντίνο που αυτή τη στιγμή θυμίζει… ηλεκτρική καρέκλα.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο είναι το πρόσωπο που έχει απασχολήσει περισσότερο από κάθε άλλο τον αθλητικό κόσμο, με τον ίδιο να διανύει μια απ τις πιο δύσκολες στιγμές ως πρόεδρος της FIFA.

Από το να παραδίδει μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ το τρόπαιο του Μουντιάλ στην Ισπανία, στο να δέχεται δριμεία κριτική από φιλάθλους και παράγοντες, με το BBC να ανοίγει ακόμα και θέμα περί αποχώρησης του Ινφαντίνο από την προεδρία.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ανακοίνωσε τα ξημερώματα του Σαββάτου (1/8) ότι η παγκόσμια ποδοσφαιρική συνομοσπονδία εγκαταλείπει οριστικά το σχέδιο πώλησης ποσοστού του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές, μετά το κύμα αντιδράσεων που προκάλεσε η συγκεκριμένη πρόταση, ωστόσο η ζημιά για την εικόνα του έχει ήδη γίνει.

Το σχέδιο της FIFA προέβλεπε την άντληση έως και 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω της πώλησης περίπου του 20% μιας νέας εταιρείας, η οποία θα αναλάμβανε τη διαχείριση των διοργανώσεων της FIFA, συμπεριλαμβανομένου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η πρόταση, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά την Τρίτη (28/7), συνάντησε άμεσα σφοδρές αντιδράσεις από ομοσπονδίες, φιλάθλους και πολιτικούς. Η UEFA απείλησε ακόμη και με μποϊκοτάζ των διοργανώσεων της FIFA, κατηγορώντας την ότι «βγάζει προς πώληση την ψυχή του ποδοσφαίρου».

Η Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (AFC)­ υποστήριξε ότι αιφνιδιάστηκε από την ανακοίνωση και έκανε λόγο για θεμελιώδεις αδυναμίες στις διαδικασίες διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων της FIFA, τονίζοντας ότι υπάρχει πρόβλημα στον τον τρόπο με τον οποίο διοικείται η Παγκόσμια Ομοσπονδία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του BBC, μέλη της Concacaf έχουν ήδη αρχίσει να χάνουν την εμπιστοσύνη τους στον Ινφαντίνο, με πολλούς να θεωρούν ότι ο πρόεδρος της FIFA δεν μπορεί πλέον να κυβερνήσει αποτελεσματικά το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Ακόμη πιο σοβαρή για τον ίδιο είναι η εσωτερική αμφισβήτηση. Συγκεκριμένα, Ο Κάρλος Κορδέιρο, ανώτερος σύμβουλος του προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και δεξί χέρι του Ινφαντίνο υπέβαλε την παραίτησή του, ενώ ο επιχειρησιακός διευθυντής της FIFA, Κέβιν Λαμούρ, υποστήριξε ότι ακόμη και η διοικητική δομή της Ομοσπονδίας είχε παραπλανηθεί σχετικά με το σχέδιο.

Με τις εξελίξεις αυτές, φαίνεται πως σιγά σιγά ο Ινφαντίνο χάνει τους συμμάχους του, όχι για τις διαμαρτυρίες των φιλάθλων και των πολιτικών, αλλά η απειλή αποχής, όμως, από τρεις μεγάλες συνομοσπονδίες και η δημόσια διαφοροποίηση ανώτατων στελεχών της FIFA συνιστούν πολύ σοβαρότερο κίνδυνο.

Το ζήτημα ωστόσο, παρά την οπισθοχωρήσει του προέδρου της FIFA, δεν φαίνεται να έχει κλείσει, με τα παράπονα για το πως παίρνονται οι κρίσιμες αποφάσεις να είναι.. πολλά.