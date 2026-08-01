Τρομερή κούρσα από Κοντού και Αναστασιάδου - Κατακτούν στο... νήμα το ασημένιο μετάλλιο (vids)

Έπειτα από μια εκπληκτική αντεπίθεση στα τελευταία μέτρα, Κοντού και Αναστασιάδου κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο διπλό σκιφ γυναικών.

Μεγάλη στιγμή για την ελληνική κωπηλασία με την Ευαγγελία Αναστασιάδου και την Μηλένα Κοντού να κατακτούν το ασημένιο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο διπλό σκιφ γυναικών.

Έχοντας καταβάλει μεγάλη προσπάθεια έπειτα από μια εκπληκτική αντεπίθεση στα τελευταία μέτρα, οι δύο Ελληνίδες ανέβηκαν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, με χρόνο 06:46.10, αφήνοντας πίσω την Λιθουανία. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Κοντού και η Αναστασιάδου έγιναν το πρώτο ελληνικό πλήρωμα που κατακτά μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα αφού νωρίτερα Μπούρκας και Παπακωνσταντίνου δεν μπόρεσαν να μπουν στη τελική τριάδα κι έλαβαν τη τέταρτη θέση.