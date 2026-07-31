Το καλοκαίρι μετράνε μόνο οι προκρίσεις και την έφεραν οι αλλαγές του Νίστρουπ και ο Ραστόντερ!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την πρόκριση με αγωνία, που πήρε τελικά ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Πάκσι με πρωταγωνιστές τις αλλαγές του Νίστρουπ και κρίσιμο σκόρερ τον Ραστόντερ.

Τέτοια εποχή, τέλη Ιουλίου μετράνε μόνο οι προκρίσεις και είναι τελείως αδιάφορο πως παίζεις. Το ιδανικό είναι να παίζεις καλά και να προκρίνεσαι, αλλά αν πρέπει να διαλέξεις το ένα από τα δύο διαλέγεις την πρόκριση.

Στο μπλογκ μου πριν το παιχνίδι έγραψα, ότι η Πάκσι έχει χτυπήσει καμπανάκι με την τεσσάρα επί της Φερεντσβάρος και ότι θέλει μεγάλη προσοχή η ρεβάνς, διότι οι Ούγγροι δεν είχαν τίποτα να χάσουν και θα έπαιζαν πιο ελεύθερα, από τον Παναθηναϊκό που είχε το μεγάλο πρέπει από την κλήρωση.

Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν αυτός, που έπρεπε και προβλημάτισε με τον τρόπο, που δέχθηκε η ομάδα τα γκολ, πάλι από λάθη, πάλι με εμπλεκόμενο τον Τουμπά. Βέβαια και στα δύο γκολ υπάρχει παράβαση, διότι στο πρώτο έχει γίνει φάουλ πάνω στον Τσάπρα(κακός αμυντικά) και στο δεύτερο μετά το κακό διώξιμο του Τουμπά, η μπάλα βρίσκει στο χέρι του παίκτη της Πάκσι. Όμως και στις δύο φάσεις υπάρχουν λάθη ατομικά, που τα πλήρωσε η ομάδα.

Οι προκρίσεις τέτοια εποχή έρχονται από την άμυνα. Αν κρατήσεις το μηδέν, περνάς εύκολα, η δύσκολα, αν δεν το κρατήσεις φτύνεις αίμα και πρέπει να βάλεις τέσσερα γκολ σε δύο ματς, για να περάσεις, όπως έκανε ο Παναθηναϊκός.

Η δουλειά έγινε και πάμε παρακάτω. Ο Παναθηναϊκός είναι μία καινούργια ομάδα, με νέο προπονητή και με πολλά νέα πρόσωπα. Είναι λογικό ειδικά τώρα στην αρχή, να μην είναι η ομάδα, όπως πρέπει.

Η πρόκριση ήρθε με τις αλλαγές που έκανε ο Νίστρουπ στο δεύτερο ημίχρονο και ουσιαστικά ξεμπλόκαραν την ομάδα, που φαινόταν σοκαρισμένη από το 1-2, που λέω και πάλι , ότι αν υπήρχε var θα είχε ακυρωθεί.

Ο Ραστόντερ δημιούργησε πολλά προβλήματα στην άμυνα της Πάκσι, πέτυχε το γκολ, που έδωσε την πρόκριση και είχε και άλλες δύο φάσεις για γκολ. Επαιξε πολύ καλά με την πλάτη και τον ένιωσαν οι Ούγγροι.

Ο Ταμπόρδα μπήκε στο 75 και έδωσε την ενέργεια στα χαφ και την ατομική προσπάθεια, που έλειπε από την στιγμή, που βγήκε από το παιχνίδι ο κουρασμένος Γιάγκουσιτς στο 65. Από δική του σέντρα και κεφαλιά του Ντε Φράι σκόραρε ο Ραστόντερ.

Ο Πελίστρι με την ταχύτητά του δημιούργησε χώρους και έφερε αναστάτωση στην αντίπαλη άμυνα.

Ο Φαν Ντρόγκελεν μπήκε και έδωσε σιγουριά στην άμυνα και δεν έχασε μονομαχία σε αντίθεση με τον Τουμπά, που και πάλι ήταν λίγος.

Ο Τσιριβέγια αυτή την φορά ήταν καλός, όταν μπήκε στην θέση του Τσέριν και βοήθησε στην ηρεμία με την οποία ο Παναθηναϊκός έψαχνε το γκολ, που ήρθε και έφερε την πρόκριση.

Για άλλο ένα παιχνίδι ήταν καλός ο Αντίνο, που δημιούργησε ρήγματα στην άμυνα της Πάκσι και σε δύο φάσεις θα μπορούσε να σκοράρει.

Ο Ντε Φράι αλάνθαστος, ηγετικός και έδεσε πολύ καλά, όταν μπήκε δίπλα του ο Φαν Ντρόγκελεν. Με κεφαλιά έδωσε και την ασίστ στον γκολ του Ραστόντερ, ενώ θα είχε σκοράρει, αν οι αντίπαλοι δεν έσωναν δικό του πλασέ πάνω στην γραμμή όταν το σκορ ήταν 1-1.

Ο Γιάγκουσιτς πέτυχε γκολάρα σε κρίσιμο σημείο και είχε καλές στιγμές στο παιχνίδι. Ο Καμαρά βοήθησε να σπάσει ο Παναθηναϊκός το πρέσινγκ της Πάκσι με την τεχνική του.

Ο Παναθηναϊκός πρέπει να βελτιωθεί πολύ αμυντικά στην συνέχεια, η είσοδος κάποιων παικτών θα βοηθήσει και να μάθει να είναι πιο αποτελεσματικός. Διότι αν στο πρώτο ματς η νίκη ερχόταν με 1-5 δεν θα ήταν τόσο δύσκολο απόψε.

*Η διαιτησία ήταν κακή, υπήρχε παράβαση και στα δύο γκολ της Πάκσι και άφησε ατιμώρητο το ξύλο των Ούγγρων. Σήμερα δεν το πλήρωσε ο Παναθηναϊκός, ας ελπίσουμε από την επόμενη φάση, που μπαίνει το var να δώσει την λύση.

* Ηταν κακός ο Παναθηναϊκός στα αμυντικά στημένα ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, όπου ο Πένια χρειάστηκε να κάνει μία σπουδαία απόκρουση.

*Η ΤΣΣΚΑ 1948 είναι πολύ πιο αμυντική ομάδα από την Πάκσι και παίζει πολύ κλειστά.