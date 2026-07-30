Λίσι: «Ήμασταν βελτιωμένοι, θέλουμε δρόμο για να πετύχουμε την τέλεια απόδοση»

Προσγειωμένος εμφανίστηκε ο Αλέσιο Λίσι μετά την νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου με 2-0, τονίζοντας πως, αν και διαπίστωσε σημάδια βελτίωσης, ο Δικέφαλος χρειάζεται να δουλέψει για να παρουσιαστεί ακόμη πιο ανταγωνιστικός.

Ο Ιταλός τεχνικός ανέφερε πως οι «ασπρόμαυροι» παρουσιάστηκαν καλύτεροι συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία, ενώ εκθείασε την ατμόσφαιρα της Τούμπας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα του OPEN:

Για το παιχνίδι: «Θέλουμε πολύ δρόμο για να πετύχουμε την τέλεια απόδοση. Είχαμε κάποια κενά διαστήματα, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε για να παρουσιαστούμε πιο ανταγωνιστικοί ενόψει της συνέχειας. Ο κόσμος σήμερα ήταν εξαιρετικός».

Για το αν διαπίστωσε βελτίωση του ΠΑΟΚ: «Ήμασταν βελτιωμένοι συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία. Πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο και να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο».

Για το αν προτιμά κάποιον αντίπαλο ανάμεσα σε Άντερλεχτ και Χάμαρμπι: «Όποιος και να προκριθεί, για εμάς είναι το ίδιο. Ας απολαύσουμε την σημερινή βραδιά και από αύριο θα μπούμε στο γήπεδο για να ξεκινήσουμε την προετοιμασία μας».