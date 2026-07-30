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hezonja
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«Δεν ανησυχούν για Χεζόνια οι Καβαλίερς, δεν πρόκειται να τον αφήσουν ελεύθερο»

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Οι Καβαλίερς φαίνεται πως δεν ανησυχούν για την απόκτηση του Μάριο Χεζόνια και δεν πρόκειται να τον αφήσουν ελεύθερο.

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«Δεν ανησυχούν για Χεζόνια οι Καβαλίερς, δεν πρόκειται να τον αφήσουν ελεύθερο»