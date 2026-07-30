Χρόνος ανάγνωσης 1’ NBA «Δεν ανησυχούν για Χεζόνια οι Καβαλίερς, δεν πρόκειται να τον αφήσουν ελεύθερο» 30-07-2026 21:57 SDNA Newsroom Μπάσκετ Μεταγραφές Φήμες ΟΜΑΔΕΣ Cleveland Cavaliers ΠΡΟΣΩΠΑ Μάριο Χεζόνια 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Οι Καβαλίερς φαίνεται πως δεν ανησυχούν για την απόκτηση του Μάριο Χεζόνια και δεν πρόκειται να τον αφήσουν ελεύθερο. Περισσότερα σε λίγο... Έχει 6 παίκτες -φωτιά κι όμως λίγοι την υπολογίζουν: Η ομάδα που μπορεί να κάνει την έκπληξη στην Euroleague φέτος menshouse.gr Διαφημιζόταν ως η πιο φθηνή στην Ελλάδα: Ξαφνικό λουκέτο για γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ instanews.gr Κάθε χρόνο και καλύτερος: Δυο στοιχεία που δείχνουν τι παίκτη πήρε ο Παναθηναϊκός menshouse.gr Ο ΠΑΟΚ χτύπησε φλέβα χρυσού! menshouse.gr Πάνω από 8/10 άθλος: Εάν κάνεις μέχρι 1 λάθος σε αυτό το κουίζ ανώτατης δυσκολίας τότε είσαι Πρύτανης γεωγραφίας menshouse.gr «Νούμερα που δεν τα βλέπει ούτε η TV»: Η youtubική μπασκετική εκπομπή που σαρώνει dailymedia.gr Ενώ η διεύρυνση συνεχίζεται: Η απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη για τον Στέφανο Κασσελάκη instanews.gr Το βίντεο του Μύκονος LIVE Tv με το τολμηρό μαγιό της Ρίας Ελληνίδου που έγινε viral dailymedia.gr «Δεν ανησυχούν για Χεζόνια οι Καβαλίερς, δεν πρόκειται να τον αφήσουν ελεύθερο» SHARE