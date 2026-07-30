Προπονητής Ντιναμό Κιέβου: «Δεν έχουμε παίκτες σαν τον Κωνσταντέλια»

Άφωνος από τα μαγικά του Κωνσταντέλια και ο Ίγκορ Κόστιουκ, με τον προπονητή της Ντιναμό Κιέβου να αναφέρει χαρακτηριστικά πως δεν έχει η ομάδα του τέτοιους παίκτες.

Δίχως λόγια ο Ίγκορ Κόστιουκ για την νέα μαγική εμφάνιση του Έλληνα σταρ, ο οποίος σχολίασε χαρακτηριστικά πως ο ΠΑΟΚ κέρδισε λόγω του Κωνσταντέλια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για το που κρίθηκε η πρόκριση και τι έκανε τη διαφορά: «Κατά τη γνώμη μου τον σημερινό αγώνα κέρδισε ο ΠΑΟΚ λόγω του Κωνσταντέλια που σκόραρε δύο φορές, ο Κωνσταντέλιας. Εμείς δεν έχουμε παίκτες επιπέδου του Κωνσταντέλια. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι, αλλά ο ΠΑΟΚ άλλαζε καλά την τακτική».

Για την διαφορά ψυχολογίας μετά το 1-0: «Όπως προείπα, ο Βολόσιν έμεινε εκτός παιχνιδιού νωρίς και αυτό επέτρεψε τον Κωνσταντέλια να σκοράρει».

Για τον επόμενο αγώνα στο Conference, αν η ομάδα παραμένει στην Πολωνία: «Δυστυχώς όπως γνωρίζετε όλοι δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε το γήπεδο μας στην Ουκρανία και δεν έχουμε τη συμπαράσταση των φίλων μας. Έτσι, θα κάνουμε προετοιμασία στην Πολωνία»