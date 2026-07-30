Κριτική Παναθηναϊκού: Τον ανέβασαν Πελίστρι και Ραστόντερ

Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με την Πάκσι και το SDNA σχολιάζει την απόδοση των παικτών του Τζέικομπ Νίστρουπ. «Λυτρωτής» ο Ραστόντερ, τον ανέβασε ο Πελίστρι.

Ινιάκι Πένια: Δέχτηκε δύο γκολ στα οποία δεν είχε ιδιαίτερα περιθώρια αντίδρασης, όμως πραγματοποίησε κάποιες σημαντικές αποκρούσεις.

Γιώργος Κυριακόπουλος: Δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα ζητήματα ανασταλτικά, ενώ είχε προωθήσεις και απείλησε μάλιστα με δύο καλά σουτ την αντίπαλη εστία.

Αχμέντ Τουμπά: Αρκετά μαχητικός ο Αλγερινός στόπερ, που είχε μπόλικη δουλειά και σε γενικές γραμμές είχε καλές τοποθετήσεις.

Στέφαν Ντε Φράι: Καλός και σήμερα ο Ολλανδός στόπερ, που «καθάρισε» αρκετές μονομαχίες και έκανε την ασίστ για το 2-2 του Ραστόντερ.

Τριαντάφυλλος Τσάπρας: Είχε ισορροπία ανάμεσα στα ανασταλτικά και τα δημιουργικά του καθήκοντα, έκανε ανεβάσματα, συνέβαλε στην καλή κυκλοφορία και γενικά το πάλεψε αρκετά.

Ετιέν Καμαρά: Ο Γάλλος χρεώνεται την τεράστια αδράνεια στην φάση του 0-1, ενώ από εκεί και πέρα προσπάθησε να παίξει με ασφάλεια και δεν πήρε ποτέ ιδιαίτερα ρίσκα.

Άνταμ Τσέριν: Στο πρώτο μισάωρο δεν είχε φανεί σχεδόν καθόλου, σταδιακά ανέβασε την απόδοσή του και ειδικά στο δεύτερο μέρος ήταν από τους θετικούς του Παναθηναϊκού, μέχρι την στιγμή της αντικατάστασής του.

Αντριάνο Γιάγκουσιτς: Ο Κροάτης έδειξε την κλάση του πετυχαίνοντας ένα υπέροχο γκολ με «κεραυνό» στο... παραθυράκι της εστίας, αλλά στο υπόλοιπο του αγώνα δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του.

Σαντίνο Αντίνο: Ο πιο δραστήριος και κινητικός παίκτης του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο, ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις αλλά του έλειψε η καλή τελική προσπάθεια. Στην επανάληψη δεν έπιασε ίδια στάνταρ απόδοσης και δικαίως αντικαταστάθηκε για το τελευταίο τέταρτο.

Ανάς Ζαρουρί: Δεν βρέθηκε σε ιδιαίτερα καλή βραδιά ο Μαροκινός, με τις μπαλιές του να μην δημιουργούν προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα και τον ίδιο να μην καταφέρνει να απειλήσει την εστία του Κοβάτσικ.

Ανδρέας Τετέι: Στις λίγες ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν δεν είχε καλά τελειώματα και γενικά δεν μπόρεσε να είναι όσο επιδραστικός θα ήθελε στο παιχνίδι της ομάδας.

Φακούντο Πελίστρι: Πολύ καλός στο διάστημα που αγωνίστηκε, αναστάτωσε την αντίπαλη άμυνα με την ταχύτητά του.

Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν: Καλός στο διάστημα που αγωνίστηκε, «καθάρισε» όσες φάσεις χρειάστηκε.

Ελμίν Ραστόντερ: Δικαίωσε απόλυτα τον Νίστρουπ που τον εμπιστεύτηκε, αφού πέτυχε το γκολ της πρόκρισης και γενικά ζόρισε πάρα πολύ την άμυνα της Πάκσι.

Πέδρο Τσιριβέγια: Καλός στο διάστημα που αγωνίστηκε, χωρίς να χρειαστεί να κάνει το κάτι παραπάνω.

Βισέντε Ταμπόρδα: Καλός στο διάστημα που αγωνίστηκε, χωρίς να χρειαστεί να κάνει το κάτι παραπάνω.