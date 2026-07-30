Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA CONFERENCE LEAGUE Βάζει πίσω στο σκορ με 2-1 τον Παναθηναϊκό η Πάκσι με τον Γκέρφι (vid) 30-07-2026 22:57 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Paksi FC Παναθηναϊκός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Γκέρφι έκανε το 1-2 για την Πάκσι και άφησε τον Παναθηναϊκό πίσω στο σκορ στο 57' λεπτό του αγώνα. Το βίντεο του Μύκονος LIVE Tv με το τολμηρό μαγιό της Ρίας Ελληνίδου που έγινε viral dailymedia.gr Κάθε χρόνο και καλύτερος: Δυο στοιχεία που δείχνουν τι παίκτη πήρε ο Παναθηναϊκός menshouse.gr Ενώ η διεύρυνση συνεχίζεται: Η απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη για τον Στέφανο Κασσελάκη instanews.gr Ο ΠΑΟΚ χτύπησε φλέβα χρυσού! menshouse.gr Έχει 6 παίκτες -φωτιά κι όμως λίγοι την υπολογίζουν: Η ομάδα που μπορεί να κάνει την έκπληξη στην Euroleague φέτος menshouse.gr Πάνω από 8/10 άθλος: Εάν κάνεις μέχρι 1 λάθος σε αυτό το κουίζ ανώτατης δυσκολίας τότε είσαι Πρύτανης γεωγραφίας menshouse.gr «Νούμερα που δεν τα βλέπει ούτε η TV»: Η youtubική μπασκετική εκπομπή που σαρώνει dailymedia.gr Διαφημιζόταν ως η πιο φθηνή στην Ελλάδα: Ξαφνικό λουκέτο για γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ instanews.gr Βάζει πίσω στο σκορ με 2-1 τον Παναθηναϊκό η Πάκσι με τον Γκέρφι (vid) SHARE