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Βάζει πίσω στο σκορ με 2-1 τον Παναθηναϊκό η Πάκσι με τον Γκέρφι (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Γκέρφι έκανε το 1-2 για την Πάκσι και άφησε τον Παναθηναϊκό πίσω στο σκορ στο 57' λεπτό του αγώνα.

 

 

 

Βάζει πίσω στο σκορ με 2-1 τον Παναθηναϊκό η Πάκσι με τον Γκέρφι (vid)