Και τώρα... Βρυξέλλες - Στον δρόμο του ΠΑΟΚ η Άντερλεχτ

Η Άντερλεχτ επικράτησε με ανατροπή στις Βρυξέλλες της Χάμαρμπι (3-1) και θα βρεθεί στον δρόμο του ΠΑΟΚ - Πρώτος αγώνας στην Τούμπα (6/8), η ρεβάνς στο Βέλγιο στις 13 Αυγούστου.

Λίγη ώρα μετά την πρόκριση του ΠΑΟΚ στην Τούμπα επί της Ντιναμό Κιέβου, Άντερλεχτ και Χάμαρμπι τέθηκαν ξανά αντιμέτωπες, αυτή τη φορά στις Βρυξέλλες.

1-1 το πρώτο παιχνίδι με τους Σουηδούς να ισοφαρίζουν στο τέλος με τον Αντζέι ένα γκολ που μάλλον άλλαξε τις ισορροπίες του ζευγαριού κατά πολύ.

Η ομάδα της Στοκχόλμης ευτύχησε να προηγηθεί στην πρώτη της επίσκεψη στα καρέ του Κούσεμανς, με τον Έϊμπραχαμ να ανοίγει το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό, μετά από δοκάρι του Λιντ σε φάση διαρκείας.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να ισορροπήσουν το ματς, κερδίζοντας συνεχόμενα κόρνερ, χωρίς άμεση απειλή ωστόσο. Μία ευκαιρία του Μπιανκόν στο 9ο λεπτό ήταν η μοναδική ευκαιρία από πλευράς Άντερλεχτ στο πρώτο 20λεπτο.

Μάλιστα, ο πρώην στόπερ του Ολυμπιακού σημάδεψε και το δοκάρι της Χάμαρμπι στο 28', με το 0-1 να παραμένει μέχρι και την ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Οι Βέλγοι όμως απάντησαν με την έναρξη του β' ημιχρόνου. Διπλή αλλαγή από τον Βίτορ Μπρούνο και μόλις στο 48' ο Σίκαν ισοφάρισε σε 1-1 μετά από ασίστ του Μάαμαρ.

Και κάπου εκεί ξύπνησε η Άντερλεχτ. Συνεχόμενες ευκαιρίες με τον Τσβέτκοβιτς σε πρώτο λόγο και το 1-1 να μας συντροφεύει στο τελευταίο ημίωρο, ένα σκορ που οδηγούσε στην παράταση το ζευγάρι.

Αυτό που έδειχνε να ερχόταν ήρθε εν τέλει στο 80ο λεπτό όταν ο Σέρβος φορ των γηπεδούχων έγραψε το 2-1 και την ολική ανατροπή του σκηνικού. Τσβέτκοβιτς η χρυσή αλλαγή της Άντερλεχτ, η οποία βρήκε και τρίτο γκολ πριν τη λήξη του ματς σφραγίζοντας την πρόκριση.

«Δράστης» του 3-1 ο Ντεγκρίφ στο 89' που είχε περάσει με τη σειρά του ως αλλαγή για το τελικό 3-1, με το οποίο οι Βέλγοι πήραν την πρόκριση για την επόμενη φάση, όπου περιμένει ο ΠΑΟΚ.

Πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα λοιπόν ΠΑΟΚ-Άντερλεχτ στις 6 Αυγούστου, με τη ρεβάνς να διεξάγεται στις 13 του ίδιου μήνα στις Βρυξέλλες.