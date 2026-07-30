Η κριτική του ΠΑΟΚ: Το απόλυτο one man show του Κωνσταντέλια!

Το SDNA σκιαγραφεί την απόδοση των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ μετά την νίκη με 2-0 απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου, που σηματοδότησε την πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Παβλένκα: Δεν χρειάστηκε να επέμβει σε πολλές περιπτώσεις, απόρροια των μετρημένων επιθετικών ενεργειών της Ντιναμό Κιέβου, όταν όμως κλήθηκε, δήλωσε παρών.

Κένι: Για άλλο ένα παιχνίδι, αποτέλεσε την ασφαλή λύση στην αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ. Εξουδετέρωσε τον προσωπικό αντίπαλο του και γενικότερα εξέπεμψε σιγουριά στα ανασταλτικά καθήκοντα του, αν και τα ανεβάσματα του ήταν περιορισμένα.

Χατζηδιάκος: Βοήθησε σημαντικά στο «χτίσιμο» του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ, ωστόσο υστέρησε στο κομμάτι των μονομαχιών. Έχασε τις περισσότερες εξ αυτών, όπως μαρτυρά το χαμηλό ποσοστό του στις κερδισμένες «μάχες» με τους αντιπάλους του (3/10).

Μιχαηλίδης: Αναδεικνύεται σε ηγέτη στο κέντρο της «ασπρόμαυρης» άμυνας, όντας εξαιρετικός στις τοποθετήσεις του, τόσο στο έδαφος, όσο και στον αέρα. Βοήθησε σημαντικά το επιθετικό παιχνίδι του Δικεφάλου με τις μακρινές μπαλιές και γενικότερα με το παιχνίδι με την μπάλα στα πόδια.

Γκόμεζ: Πιστώνεται την ασίστ στον Κωνσταντέλια για το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ, ενώ κινήθηκε σε εξίσου ικανοποιητικά στάνταρ και στα ανασταλτικά του καθήκοντα, χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερους κινδύνους στην πλευρά του.

Ζαφείρης: Άφησε τον οργανωτικό ρόλο στον Σανταμαρία και όπως και στο πρώτο παιχνίδι της σειράς, αναδείχθηκε στον «αθόρυβο» εργάτη της μεσαίας γραμμής του ΠΑΟΚ. Έβγαλε τεράστια ενέργεια, ασκώντας πίεση σχεδόν σε κάθε κομμάτι του γηπέδου.

Σανταμαρία: «Εγκέφαλος» στο κέντρο του Δικεφάλου, δεν πήρε ρίσκα και καθόρισε τον ρυθμό, με ελάχιστες προωθήσεις. Κάθε απόφαση του με ή χωρίς την μπάλα «φώναζε» την τεράστια εμπειρία του.

Ζίβκοβιτς: Δημιούργησε τις περισσότερες φάσεις για τους συμπαίκτες του και με εξαίρεση τον Κωνσταντέλια, ταλαιπώρησε περισσότερο από κάθε άλλον την άμυνα της Ντιναμό Κιέβου, έχοντας συνεισφορά και στον ανασταλτικό τομέα.

Κωνσταντέλιας: Τι να πει κανείς για αυτόν... Παρέδωσε νέο ρεσιτάλ, ηγήθηκε του επιθετικού παιχνιδιού του ΠΑΟΚ με τα «μαγικά» του και, όπως στην Πολωνία, εξαργύρωσε την μεστή εμφάνισή του με γκολ. Αυτή τη φορά σκόραρε δύο τέρματα και δικαιωματικά σήκωσε την Τούμπα στο πόδι, γνωρίζοντας την απόλυτη αποθέωση κατά την αλλαγή του.

Τάισον: Κινήθηκε σε ρηχά νερά, χωρίς πάντως η παρουσία του να χαρακτηριστεί αρνητική. Προβλημάτισε την ουκρανική άμυνα μόνο με ορισμένες από τις γνωστές του επελάσεις, καθώς συνολικά δεν βρήκε τους απαραίτητους χώρους για να ξεδιπλώσει το παιχνίδι του.

Μύθου: Ο Αλέσιο Λίσι του εμπιστεύθηκε ολόκληρο 90λεπτο, με τον νεαρό να εμφανίζεται ιδιαίτερα μαχητικός. Ήταν χρήσιμος σε ορισμένες στιγμές, «σπάζοντας» την μπάλα, αλλά υστέρησε στις προσωπικές μονομαχίες και στις τοποθετήσεις του στην μεγάλη περιοχή.

Οι αλλαγές

Με την συμπλήρωση των 70 λεπτών, ο Ιταλός τεχνικός του Δικεφάλου προχώρησε σε μαζεμένες αλλαγές. Ο Χατσίδης βοήθησε με τις επιστροφές του και το κράτημα της μπάλας, ενώ ο Μπάμπα αγωνίστηκε στην θέση του αριστερού εξτρέμ και πήρε τα πρώτα αγωνιστικά λεπτά του στην σεζόν.

Καμαρά και Ελουστόντο πρόσθεσαν φρεσκάδα σε ένα σημείο του παιχνιδιού που η Ντιναμό Κιέβου πραγματοποιούσε την ύστατη προσπάθεια για να επιστρέψει στο παιχνίδι, με τον Πέλκα να μπαίνει στο παιχνίδι όταν πλέον η πρόκριση είχε κριθεί.