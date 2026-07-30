Με δύο φανταστικές ενέργειες και ισάριθμα γκολ του Κωνσταντέλια, ο ΠΑΟΚ νίκησε και στην Τούμπα την Ντιναμό, αυτή τη φορά με ανέπαφη εστία (2-0) και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών του Europa League - Γιατί ο Ντέλιας είναι σαν την Χαλκιδική, σαν αυτόν δεν έχει!

H Toύμπα ζει στην εποχή του Κωνσταντέλια! Ο Έλληνας μάγος πήρε από το... χέρι τον σοβαρό ΠΑΟΚ και με δύο απίθανα γκολ, ένα στο φινάλε του πρώτου και ένα με την έναρξη του δευτέρου μέρους, οδήγησε τον Δικέφαλο του Αλέσιο Λίσι που ξεκινά την ασπρόμαυρη ιστορία του με 2/2 νίκες, στον 3ο προκριματικό του Europa League, με συνολικό σκορ 5-2 κόντρα στους Ουκρανούς.

Ο Αλέσιο Λίσι παρέταξε... τάλε κουάλε την ενδεκάδα του πρώτου αγώνα, πέραν του Τάχα Άλι ο οποίος αποχώρησε νωρίς λόγω τραυματισμού, με τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια, τους Γκόμεζ και Κένι στα άκρα με στόπερ τους Μιχαηλίδη και Χατζηδιάκο, Σανταμαρία μαζί με τον Ζαφείρη στα χάφ, μπροστά τους τον Κωνσταντέλια, στα άκρα τους Τάισον και Ζίβκοβιτς και στην κορυφή τον Ανέστη Μύθου.

Από την άλλη πλευρά, ο Σούρκις ήταν ο βασικός τερματοφύλακας, με τους Σιτς-Μιχάβκο στα άκρα της άμυνας και τους Κεντζιόρα-Τιαρέ στα στόπερ. Μία πλήρως αλλαγμένη αμυντική γραμμή για τους Ουκρανούς, ενώ άλλαξε και ο βασικός τερματοφύλακας.

Ο Μπράζκο έπαιξε στο «έξι» με τους Λόνβικ και Μπουγιάλσκι ελάχιστα πιο μπροστά του, δύο παίκτες που δεν αναμένονταν στη βασική σύνθεση, ενώ βασικός προωθημένος ο Μάτβιι Πονομαρένκο με τους Ρεντούσκο και Βολόσιν στα εξτρέμ.

Το πρώτο πεντάλεπτο ήταν αναγνωριστικό για τις δύο ομάδες με παιχνίδι κέντρου, με την πρώτη τελική να έρχεται στο έβδομο λεπτό, όταν ο Πονομαρένκο εκτέλεσε από το όριο της περιοχής, με την μπάλα να καταλήγει άουτ. Για να δούμε την πρώτη τελική του ΠΑΟΚ έπρεπε να περάσουν 33', όταν ο Ζίβκοβιτς συνεργάστηκε ωραία με τον Κένι, η εκτέλεσή του όμως εκτός περιοχής ήταν αδύναμη.

Μέσα σε αυτό το διάστημα, το σύνολο του Αλέσιο Λίσι έφτασε με αξιώσεις στην ουκρανική περιοχή, ωστόσο υστέρησε στην τελική πάσα με αποτέλεσμα να μην είναι εκ των πραγμάτων απειλητικό. Το καλό όμως, το κρατούσε ο Δικέφαλος στο φινάλε του πρώτου μέρους.

Στο 44', ο Τάισον προειδοποίησε με ένα σουτ που βρήκε σε ετοιμότητα τον Σούρκις, ωστόσο ένα λεπτό αργότερα, ο μάγος, Γιάννης Κωνσταντέλιας, με ένα καταπληκτικό πλασέ από το όριο της περιοχής, έστειλε την μπάλα στο πλαϊνό δίχτυ και έκανε το 1-0, δίνοντας ισχυρό προβάδισμα στην ομάδα του.

To δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με φάση για τη Ντιναμό, με τον Ρεντούσκο να πατάει περιοχή και να κερδίζει τον Κένι στον αέρα, ωστόσο η κεφαλιά του ήταν χλιαρή και έφτασε εύκολα στον Παβλένκα. Και μετά από αυτό, η μαγεία. Στο 48ο λεπτό ο Μιχαηλίδης πέρασε στο μεσοδιάστημα εξαιρετικά για τον Κωνσταντέλια, ο οποίος διύνησε το μισό γήπεδο, πέρασε όποιο βρήκε μπροστά του και με τέλειο πλασέ στη γωνία, έγραψε το 2-0, σε ένα απίθανο γκολ που σήκωσε όλη την Τούμπα στο πόδι.

Λίγα λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 56ο, ήταν η σειρά του Αντρίγια να απειλήσει, ωστόσο το δυνατό του σουτ εντός περιοχής από το πλάι, πήγε στο εξωτερικό δίχτυ. Από το... πουθενά η Ντιναμό είχε μεγάλη ευκαιρία να μειώσει, καθώς στο 61' και μετά την εκτέλεση φάουλ του Λονγκβάικ, η μπάλα χτύπησε στον ώμο του Μιχαηλίδη και κατέληξε στη συμβολή των δοκαριών, για να απομακρυνθεί στη συνέχεια.

Οι Ουκρανοί μην έχοντας πλέον τίποτα να χάσουν βγήκαν μπροστά και μέτρησαν ακόμη μία στιγμή από στατική φάση, με τον Μπράζκο να δοκιμάζει από απόσταση τα αντανακλαστικά του Παβλένκα, ο οποίος ήταν σε ετοιμότητα. Ο Μπράζκο έγινε ξανά επικίνδυνος στο 72', αφού τεστάροντας ξανά τα εξαιρετικά του πόδια, σημάδεψε το δοκάρι από μακριά, σε ένα ωραίο συρτό και ευθύβολο σουτ.

O Aλέσιο Λίσι θέλοντας να δώσει ανάσες στους βασικούς, αντικατέστησε τον Τάισον με τον Χατσίδη στο 68', ενώ στο 75' προχώρησε σε τριπλή αλλαγή με Μπάμπα, Καμαρά και Ελουστόντο αντί των Ζίβκοβιτς, Ζαφείρη και Χατζηδιάκο, ενώ στο 82' αποχώρησε ο Ντέλιας για το stand ovation της Τούμπας, με τον Πέλκα να μπαίνει και να παίρνει το περιβραχιόνιο.

Το τελευταίο δεκάλεπτο αποτέλεσε διαδικαστικού χαρακτήρα, με το 2-0 να μένει μέχρι το φινάλε, τον κόσμο να αποθεώνει την ομάδα και τον ΠΑΟΚ να παίρνει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, περιμένοντας τον νικητή του ζευγαριού Άντερλεχτ-Χάμαρμπι.

Oι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Γκόμες , Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος (Ελουστόντο 76’), Ζαφείρης (Καμαρά 76’), Σανταμαρία, Κωνσταντέλιας (Πέλκας 83’), Τάισον (Χατσίδης 68’), Ζίβκοβιτς (Μπάμπα 76’), Μύθου.

Ντιναμό Κιέβου: Σούρκις, Μιχάβκο, Τιάρ (Μπίλεβαρ 86’), Κεντζιόρα, Σιχ, Λόνβαϊκ (Μαγκουέγκε 86’), Μπράζκο, Ρεντούσκο (Καμπαλέφ 80’), Μπουγιάλσκι (Σαπαρένκο 67’), Βολόσιν (Γιαρμολένκο 67’), Πονομαρένκο