Το next big thing της Σερβίας προπονήθηκε με τον Αντετοκούνμπο στην Ελλάδα (pic)

Ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα της Σερβίας, ο Νίκολα Κουστουρίτσα προπονήθηκε στην Ελλάδα μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Νίκολα Κουστουρίτσα αποκάλυψε πως προπονήθηκε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην Ελλάδα.

Ο ταλαντούχος νέος παίκτης του UCLA δουλεύει με φόντο τη νέα σεζόν στο NCAA και δείχνει να μαθαίνει από τους καλύτερους.

Ο νεαρός Σέρβος έστειλε το δικό του μήνυμα στον Γιάννη μέσω social media δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Σε ευχαριστώ για την εμπειρία. Μεγάλος παίκτης, ακόμα μεγαλύτερος άνθρωπος».

Δείτε τη φωτογραφία με τον Κουστουρίτσα και τον Γιάννη:

