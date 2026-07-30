Το next big thing της Σερβίας προπονήθηκε με τον Αντετοκούνμπο στην Ελλάδα (pic)

Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Νίκολα Κουστουρίτσα αποκάλυψε πως προπονήθηκε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην Ελλάδα.
Ο ταλαντούχος νέος παίκτης του UCLA δουλεύει με φόντο τη νέα σεζόν στο NCAA και δείχνει να μαθαίνει από τους καλύτερους.
Ο νεαρός Σέρβος έστειλε το δικό του μήνυμα στον Γιάννη μέσω social media δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Σε ευχαριστώ για την εμπειρία. Μεγάλος παίκτης, ακόμα μεγαλύτερος άνθρωπος».
Δείτε τη φωτογραφία με τον Κουστουρίτσα και τον Γιάννη: