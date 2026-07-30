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Το next big thing της Σερβίας προπονήθηκε με τον Αντετοκούνμπο στην Ελλάδα (pic)

Μπάσκετ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα της Σερβίας, ο Νίκολα Κουστουρίτσα προπονήθηκε στην Ελλάδα μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Νίκολα Κουστουρίτσα αποκάλυψε πως προπονήθηκε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην Ελλάδα. 

Ο ταλαντούχος νέος παίκτης του UCLA δουλεύει με φόντο τη νέα σεζόν στο NCAA και δείχνει να μαθαίνει από τους καλύτερους. 

Ο νεαρός Σέρβος έστειλε το δικό του μήνυμα στον Γιάννη μέσω social media δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Σε ευχαριστώ για την εμπειρία. Μεγάλος παίκτης, ακόμα μεγαλύτερος άνθρωπος».

Δείτε τη φωτογραφία με τον Κουστουρίτσα και τον Γιάννη:
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Το next big thing της Σερβίας προπονήθηκε με τον Αντετοκούνμπο στην Ελλάδα (pic)