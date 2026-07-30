Τόλιας: «Είχα όνειρο από μικρός να παίξω στη GBL, πρόκληση η Ευρώπη»

Ο νέος γκαρντ της Μυκόνου, Βασίλης Τόλιας, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του ΕΟΚ WebRadio και μίλησε για τη νέα «σελίδα» στην καριέρα του με τη νησιώτικη ομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τη μεταγραφή του στη Μύκονο: «Η μεταγραφή μου έγινε σχετικά νωρίς και ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο επέλεξα τη Μύκονο ήταν πως είδα εξ αρχής ότι ήθελαν πολύ να ενταχθώ στο πρόγραμμά τους. Για ‘μένα, που είναι η πρώτη μου χρονιά στην κατηγορία, είναι σημαντικό να ξέρω ότι ανήκω σ’ ένα πρόγραμμα το οποίο έχει φιλοδοξίες και βοηθάει όλους τους αθλητές του. Σίγουρα θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά. Η Ευρώπη από μόνη της είναι μια πρόκληση για όλο τον οργανισμό και για ‘μένα. Σίγουρα θα είναι πρόκληση για εμένα και η καινούργια κατηγορία, καθώς παίζω για πρώτη φορά στην GBL. ωστόσο, νιώθω έτοιμος και έχω αφιερώσει το καλοκαίρι μου για να προετοιμαστώ κατάλληλα προκειμένου να κάνω αυτό το βήμα».

Για το γεγονός πως θα βρεθεί για πρώτη φορά στη GBL: «Από μικρός ήταν κάτι το οποίο ονειρευόμουν. Πλέον, έχω αρχίσει και βλέπω τα πράγματα πιο βραχυπρόθεσμα, το πηγαίνω βήμα-βήμα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα έχω αυτήν την καινούργια πρόκληση. Σίγουρα είναι στόχος μου να κάνω τον εαυτό μου περήφανο κάθε μέρα και όχι μόνο χρονιά με τη χρονιά. Νομίζω ότι σιγά-σιγά προχωράω μ’ έναν σταθερό και σωστό ρυθμό, οπότε μόνο χαρά έχω να λάβω από αυτό το άθλημα».

Για την εντύπωση που είχε από την ομάδα της Μυκόνου πριν υπογράψει: «Εγώ είχα την χαρά να παίξω εναντίον της Μυκόνου στην πρώτη μου χρονιά εδώ, στην Elite League, οπότε είχα δει από πρώτο χέρι, πριν ακόμα ανέβει στη GBL η ομάδα, το πόσο καλή δουλειά γινόταν με τους ανθρώπους γύρω απ’ την ομάδα αλλά και με τους φιλάθλους. Είχα σχηματίσει ήδη μια καλή εικόνα. Αργότερα, όταν μίλησα και με τον κόουτς Ζιάγκο και μου εξήγησε λίγο παραπάνω τη φιλοσοφία και τους στόχους της ομάδας, ένιωσα πολύ άνετα να κάνω το επόμενο βήμα μ’ αυτήν την ομάδα, καθώς, εκτός του ότι ένιωσα ότι με θέλουν στο πρόγραμμά τους, είδα ότι υπάρχει και ένας στόχος και ένα πολύ έμπειρο team από πίσω, το οποίο είναι απαραίτητο για να καταφέρω να κάνω το πρώτο μου βήμα ομαλά και να μπορέσω να βοηθήσω την ομάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οπότε, σίγουρα όλα αυτά έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στο να πω “ναι” στην ομάδα».

Για το ότι η ομάδα έχει κρατήσει σχεδόν τον ίδιο «κορμό» με πέρυσι και τον ίδιο προπονητή: «Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι υπάρχει αυτή η σταθερότητα. Σίγουρα οι παίκτες που έχουν μείνει είναι πολύ έμπειροι στην κατηγορία, οπότε νομίζω είναι οι ιδανικοί για να μπορέσουν να βοηθήσουν την ομάδα ν’ αποκτήσει μια χημεία και να μπούμε και οι καινούργιοι στο κλίμα της. Μπορούμε όλοι μας να προσθέσουμε κάτι σε αυτήν την πολύ καλή περσινή χρονιά που είχε η ομάδα και να πετύχουμε κάτι ανάλογο ή και ακόμα μεγαλύτερο. Αποτελεί και αυτό ένα ακόμα κίνητρο».

Για το γεγονός ότι πολλές ομάδες δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν καλά και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη στην πρώτη τους χρονιά σε αυτή: «Σίγουρα είναι ένα δύσκολο και απαιτητικό κομμάτι αυτό. Θα πω ότι… κάθε αρχή και δύσκολη. Είναι φυσικό πολλές ομάδες να δυσκολεύονται στην πρώτη τους χρονιά στην Ευρώπη, δεν είναι κάτι εύκολο. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύω ότι στην ομάδα αυτό το βήμα έχει γίνει στοχευμένα, οπότε θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά. Όσον αφορά εμένα, η Αμερική με έχει βοηθήσει αρκετά στο κομμάτι των ταξιδιών, καθώς είναι μεγάλες οι αποστάσεις που έπρεπε να καλυφθούν, οπότε κάπως έχω προετοιμαστεί γι’ αυτό και δεν είναι κάτι που με ανησυχεί».

Για την ευρωπαϊκή εμπειρία που του δίνει τη δυνατότητα η ομάδα να ζήσει: «Σίγουρα θα είναι ακόμη μια πρόκληση, τόσο για την ομάδα που συμμετέχει για πρώτη φορά όσο και για ‘μένα. Με τη βοήθεια των συμπαικτών μου, που οι περισσότεροι έχουν αντίστοιχη εμπειρία, πιστεύω θα έχουμε μια όμορφη χρονιά».

Για το πώς έβλεπε ο ίδιος το πρωτάθλημα όταν το παρακολουθούσε σαν παρατηρητής τα προηγούμενα χρόνια: «Και τις προηγούμενες χρονιές, που το έβλεπα απ’ έξω, δεν ένιωθα εκτός αυτού. Πάλι ένιωθα κομμάτι της λίγκας, γιατί το είχα ανέκαθεν ως στόχο να συμμετάσχω σε αυτό το πρωτάθλημα. Είναι πάρα πολύ όμορφο ότι όλες οι ομάδες ενισχύονται και θα δούμε όντως ένα πάρα πολύ όμορφο και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για τη βελτίωση των παικτών, γιατί έτσι ανεβαίνει μαζί και ολόκληρο το ελληνικό μπάσκετ».

Για τα δύο χρόνια που αγωνίστηκε στην Elite League και τις εμπειρίες που κέρδισε από εκεί για να καταφέρει να φτάσει στην GBL: «Σαφώς και χρειάζεται μια εμπειρία, καθώς η GBL από μόνη της είναι μια πάρα πολύ καλή και απαιτητική κατηγορία. Σαν νεαρός που γύρισε από τις ΗΠΑ έπρεπε να πάρω εμπειρία ώστε να καταφέρω να αγωνιστώ στην GBL. Οπότε, μετά από δύο αρκετά παραγωγικές και ουσιώδης για την πορεία μου χρονιές στην Elite League, νομίζω πως πλέον είμαι έτοιμος να κάνω αυτό το βήμα. Σίγουρα ήθελα να το κάνω σε σταθερό ρυθμό και νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να βιάζομαι, γιατί είναι ένα άθλημα που το αγαπώ και κάθε βήμα σ’ αυτήν την πορεία είναι μια ευχαρίστηση για ‘μένα».

Για το τι του έδωσε σε μπασκετικό επίπεδο η Elite League: «Αφότου γύρισα και ξαναείδα ένα διαφορετικό στυλ μπάσκετ, κατάλαβα ότι παίζει και το μυαλό πολύ μεγάλο ρόλο στο άθλημα. Η εμπειρία που είχα και από καλούς συμπαίκτες, που με βοήθησαν σε αυτά τα δύο χρόνια, είναι κομμάτια τα οποία πρέπει να τα πάρω μαζί μου και στην παραπάνω κατηγορία, σε συνδυασμό με την εμπειρία που απέκτησα μέσα από τα αγωνιστικά λεπτά που πήρα».

Για το τι πήρε απ’ την εμπειρία του στις ΗΠΑ και τον ακολουθεί μέχρι τώρα: «Υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος παιχνιδιού μεταξύ αμερικανικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ. Νομίζω πως η άμυνα, το να μαρκάρεις τόσο αθλητικούς παίκτες σε καθημερινή βάση, σου δίνει μια παραπάνω εμπειρία. Νομίζω αυτό το κομμάτι, σε συνδυασμό μ’ έναν διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού απ’ αυτό που είχα συνηθίσει, με έκανε να σκέφτομαι και λίγο διαφορετικά. Είναι κομμάτια τα οποία ήταν πολύ σημαντικά για ‘μένα, να βελτιωθώ και στην άμυνα και στην επίθεση».