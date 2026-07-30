ΠΑΟΚ: Τίμησε την μνήμη της Άννας-Μαρίας η Τούμπα (pics & vid)

Στεφάνια στη μνήμη της αδικοχαμένης Άννας-Μαρίας Πανταζώνη κατατέθηκαν στην Θύρα 4 της Τούμπας, πριν την σέντρα του αγώνα του ΠΑΟΚ απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου.

Ο Δικέφαλος υποδέχεται την ουκρανική ομάδα για την ρεβάνς του 2ου προκριματικού γύρου του Europa League, στο πρώτο φετινό εντός έδρας παιχνίδι των «ασπρόμαυρων» για την νέα σεζόν.

Σε μια χρονιά που σημαδεύτηκε από δυσάρεστες ειδήσεις και απώλειες στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, ήρθε να προστεθεί ο αδικοχαμένος θάνατος της 15χρονης παίκτριας της ομάδας γυναικών, σε τροχαίο ατύχημα.

Όπως είναι φυσικό, ο Δικέφαλος τίμησε την μνήμη της, καθώς και όσων δεν βρίσκονται στην «ασπρόμαυρη» οικογένεια, καταθέτοντας στεφάνια πριν την έναρξη του αγώνα μπροστά από την Θύρα 4 του γηπέδου.

Δείτε τα πλάνα του SDNA: