MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Έφτασε κοντά στο γκολ η Πάκσι (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Η Πάκσι έφτασε κοντά στο να ανοίξει το σκορ στο δέκατο λεπτό, μετά από μια εκτέλεση κόρνερ, με την κεφαλιά να περνάει ελάχιστα άουτ
Έφτασε κοντά στο γκολ η Πάκσι (vid)