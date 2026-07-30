Ο Άρης "καθάρισε" από το πρώτο μέρος και πήρε άνετη φιλική νίκη απέναντι στην Μόντσα. Σκόραραν για τους κιτρινόμαυρους οι Καντεβέρε (6') και Ράσιτς (33'), Μπασίρου (84'). Μείωσε για το γκολ της τιμής ο Κολπάνι (94')

Δεύτερο φιλικό - δεύτερη φιλική νίκη για τον Άρη στην Ιταλία, με τους παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου να παρουσιάζουν θετική εικόνα στο παιχνίδι τους, με το πρώτο ημίχρονο να είναι κομβικό για το τελικό αποτέλεσμα.

Οι παίκτες της ομάδας της Θεσσαλονίκης μπήκαν δυνατά από το πρώτο μέρος, με τον Τίνο Καντεβέρε να ανοίγει το σκορ μόλις στο 6ο λεπτό και να βάζει σε θέση οδηγού τους φιλοξενούμενους. O επιθετικός του Άρη βγήκε ολομόναχος με το αντίπαλο τέρμα, προσπέρασε και τον τερματοφύλακα και έγραψε το 0-1.

Τα προβλήματα στην πλάτη της άμυνας της Μόντσα όμως συνεχίστηκαν, με τους Ιταλούς να δείχνουν αρκετά "τρωτοί" στις κάθετες μπαλιές των παικτών του Γρηγορίου. Στο 33' ο Άρης "χτύπησε" ξανά. Ο Γιάννης Γιαννιώτας έβγαλε εντελώς μόνο του τον Ούρος Ράσιτς και ο αρχηγός του Άρη τσίμπησε τη μπάλα για το 2-0, πάνω από τον κίπερ Τιάμ.

Στην επανάληψη έγιναν αρκετές αλλαγές, όμως οι κιτρινόμαυροι είχαν το πάνω χέρι, ενώ έχασαν άλλη μία μοναδική ευκαιρία και για τρίτο γκολ με τον Μπουσαΐντ, ο οποίος έφυγε στην κόντρα και δεν κατάφερε να πλασάρει τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Αυτό που δεν κατάφερε ο συμπαίκτης του έπραξε όμως ο Μπασίρου στο 84', όταν σε ακόμη μία γρήγορη κόντρα πλάσαρε ισανικά και έγραψε το 0-3.

Οι γηπεδούχοι απλώς κατάφεραν να μειώσουν στο φινάλε με τον Κολπάνι στο 94'.

Καλές τοποθετήσεις, γρήγορο τρανζίσιον και εικόνα που αρέσει από τον Άρη στα δύο πρώτα παιχνίδια της ομάδας.

Άρης πρώτου ημιχρόνου: Διούδης, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Γένσεν, Κέρκεζ, Ράσιτς, Γαλανόπουλος, Γιαννιώτας, Γκαρέ, Κουαμέ, Καντεβέρε

Άρης δευτέρου ημιχρόνου: Μάικιτς, Χαρούπας, Κάμτσης, Μπουσαΐντ, Μπασίρου, Αντωνιάδης, Νινγκ, Δώνης, Γκαρέ, Βοριαζίδης, Αλφαρέλα