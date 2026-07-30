Η ΕΟΚ άφησε και αυτά τα παιδιά να κλαίνε: 41-11 οι βολές υπέρ της Ισπανίας!

Η ΕΟΚ έχει στρέψει αποκλειστικά το βλέμμα της σε Ολυμπιακό και Προμηθέα (οι άλλοι να πάνε να...) και έχει αφήσει μέχρι και τα παιδιά της Εθνικής Εφήβων στη μοίρα τους!

Δεν έφτανε το αδιανόητο σφύριγμα των διαιτητών στο τελευταίο παιχνίδι της φάσης των ομίλων του Eurobasket κόντρα στη Γαλλία, ήρθε και το ματς με την Ισπανία για «δέσει» το γλυκό και να φανερώσει για ακόμα μία φορά την απόλυτη ανικανότητα και αδιαφορία της ΕΟΚ του Βαγγέλη Λιόλιου για τη Γαλανόλευκη.

Προφανώς και η... θεσμική καρέκλα δεν ασχολήθηκε καθόλου με την ομάδα του Βασίλη Σκροπολίθρα, κάτι που έφερε τον αποκλεισμό από τα ημιτελικά, με την Ισπανία να είναι ακόμα στην γραμμή της φιλανθρωπίας.

Πόσες ήταν οι βολές στην αναμέτρηση της Γαλανόλευκης κόντρα στους «φούριας ρόχας»; Μόλις... 41-11 υπέρ της Ισπανίας, που στο δεύτερο ημίχρονο «έτρεξε» επιμέρους 43-18 για να φτάσει τη νίκη και την ανατροπή από το -29.

Προφανώς και ο Βαγγέλης Λιόλιος δεν ασχολήθηκε καν με τα παιδιά της Εθνικής Εφήβων, που για δεύτερο ματς στη διοργάνωση του Eurobasket U18 έζησαν την απόλυτη κλοπή, με τη διαφορά των 30 βολών, μετά τα αδιανόητο φάουλ υπέρ της Γαλλίας σε σχεδόν «νεκρό» χρόνο να τους πετάει εκτός συνέχειας.

Το ελληνικό μπάσκετ είναι έρμαιο στις ορέξεις του καθενός, με τη σύμφωνη γνώμη του Λιόλιου, που όπως φαίνεται νοιάζεται για το πόσες βολές θα εκτελέσουν οι Βεζένκοφ και Μπαζίνας.

Το έχουμε πει άλλωστε: «Ο Ολυμπιακός και ο Προμηθέας να κερδίζουν και όλοι οι άλλοι να πάνε να γ...». Ακόμα και η Εθνική ομάδα.