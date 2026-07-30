Νέα ταυτότητα: Τι πρέπει να κάνετε μετά την έκδοσή της και ποιες υπηρεσίες χρειάζονται ενημέρωση

Η παραλαβή της νέας αστυνομικής ταυτότητας δεν ολοκληρώνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τον πολίτη.

Αν και πολλές δημόσιες υπηρεσίες ενημερώνονται αυτόματα μέσω των κρατικών πληροφοριακών συστημάτων, αρκετοί ιδιωτικοί φορείς και οργανισμοί απαιτούν από τον ίδιο τον κάτοχο της ταυτότητας να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του.

Η έγκαιρη ενημέρωση είναι σημαντική, καθώς αποτρέπει προβλήματα σε τραπεζικές συναλλαγές, ασφαλιστικά συμβόλαια, πάγιες εντολές και άλλες καθημερινές υπηρεσίες.

Οι βασικοί φορείς που πρέπει να ενημερωθούν είναι:

- Οι τράπεζες, είτε μέσω της υπηρεσίας e-banking είτε με επίσκεψη σε κατάστημα.

- Ο εργοδότης, με την προσκόμιση αντιγράφου της νέας ταυτότητας στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ή στη μισθοδοσία.

- Οι ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία στα συμβόλαια αυτοκινήτου, κατοικίας, υγείας ή ζωής.

- Οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου.

- Οι εταιρείες κοινής ωφέλειας, όπως οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και φυσικού αερίου, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν πάγιες εντολές πληρωμής.

- Οι εφαρμογές ηλεκτρονικών πληρωμών, όπως η Revolut και η Viva, όπου ενδέχεται να ζητηθεί νέα επιβεβαίωση ταυτότητας.

Αντίθετα, οι περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες που είναι διασυνδεδεμένες με το Εθνικό Μητρώο Πολιτών ενημερώνονται αυτόματα μετά την έκδοση της νέας ταυτότητας, χωρίς να απαιτείται κάποια επιπλέον ενέργεια από τον πολίτη.

Η νέα ταυτότητα διαθέτει πλέον ημερομηνία λήξης, μια αλλαγή που ενισχύει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και συμβάλλει στην καλύτερη αναγνώριση και αποδοχή του εγγράφου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η διαδικασία έκδοσης ξεκινά με ηλεκτρονικό ραντεβού μέσω της πλατφόρμας id.gov.gr, όπου ο ενδιαφερόμενος επιλέγει την αρμόδια αρχή έκδοσης. Τα προσωπικά στοιχεία αντλούνται αυτόματα από τα κρατικά μητρώα, ενώ το ραντεβού μπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί έως μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα.

Για την έκδοση απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 10 ευρώ, μειωμένο στα 5 ευρώ για τους πολύτεκνους, καθώς και ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας αξίας 0,50 ευρώ. Η φωτογραφία πρέπει να ληφθεί από πιστοποιημένο φωτογράφο και να αναρτηθεί στο σύστημα myPhoto, ώστε να συνδεθεί με τα στοιχεία του πολίτη.

Παράλληλα, στις νέες ταυτότητες αναγράφεται και ο Προσωπικός Αριθμός (ΠΑ), ο οποίος λειτουργεί ως ενιαίος αριθμός ταυτοποίησης για τις συναλλαγές με το Δημόσιο, απλοποιώντας σημαντικά τις διαδικασίες και μειώνοντας την ανάγκη χρήσης πολλών διαφορετικών αριθμών αναγνώρισης.