Βροντερή απάντηση από τις 55 ομοσπονδίες της UEFA: Αποχή από τις διοργανώσεις της FIFA, όσο η πρόταση Ινφαντίνο μένει ενεργή!

Η UEFA και οι 55 εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της πήραν κοινή θέση απέναντι στην πρόταση της FIFA για μεταβίβαση ποσοστών ιδιοκτησίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου και άλλων διοργανώσεων σε ιδιώτες επενδυτές, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχουν σε καμία διοργάνωση της FIFA όσο το συγκεκριμένο σχέδιο παραμένει ενεργό.

Στην ανακοίνωση, η UEFA χαρακτηρίζει την πρόταση «απαράδεκτη», λέγοντας ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι μία από τις σημαντικότερες κληρονομιές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως επενδυτικό προϊόν.

Η ανακοίνωση της UEFA και των 55 εθνικών ομοσπονδιών

Η UEFA και οι 55 εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της στέκονται ενωμένες. Απορρίπτουμε ομόφωνα και κατηγορηματικά την πρόταση της FIFA για μεταβίβαση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων στο Παγκόσμιο Κύπελλο και σε άλλες διοργανώσεις της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως επενδυτικό προϊόν. Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κληρονομιές του ποδοσφαίρου. Χτίστηκε μέσα από γενιές ποδοσφαιριστών, εθνικών ομάδων και φιλάθλων σε κάθε ήπειρο. Κανένα μέρος του δεν πρέπει ποτέ να παραδοθεί σε ιδιώτες επενδυτές. Το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν πωλείται.

Είναι ανεύθυνο και αδικαιολόγητο ότι μια πρόταση τέτοιας σημασίας για το ποδόσφαιρο σχεδιάστηκε μυστικά και έφτασε ένα βήμα πριν από την έγκρισή της χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με όσους έχουν την ευθύνη να προστατεύουν το άθλημα. Δεν πρόκειται απλώς για σοβαρή αποτυχία ηγεσίας, αλλά για εγκατάλειψη της ευθύνης της FIFA ως θεματοφύλακα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Οι εθνικές ομοσπονδίες σε όλο τον κόσμο βρίσκονται πλέον μπροστά σε ένα τελεσίγραφο: είτε να αποδεχθούν την αμετάκλητη ιδιωτικοποίηση των κορυφαίων διοργανώσεων του ποδοσφαίρου είτε να υποστούν τις συνέπειες. Αυτό δεν αποτελεί δημοκρατική διαδικασία, αλλά διακυβέρνηση μέσω εκφοβισμού, μια μορφή εξαναγκασμού που δεν αρμόζει σε έναν οργανισμό που έχει την ευθύνη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η αντίθεσή μας, όμως, δεν αφορά μόνο τη διαδικασία.

Από τη στιγμή που εξωτερικοί επενδυτές αποκτήσουν ιδιοκτησιακά δικαιώματα στις διοργανώσεις της FIFA, το ποδόσφαιρο θα αλλάξει για πάντα. Η εμπορική απόδοση θα αποτελεί μόνιμη υποχρέωση. Οι απαιτήσεις των επενδυτών θα επηρεάζουν καθημερινά τις αποφάσεις. Από εκείνη τη στιγμή, κάθε απόφαση για το διεθνές αγωνιστικό καλεντάρι, για τις μορφές των διοργανώσεων και για το μέλλον του ποδοσφαίρου δεν θα λαμβάνεται με γνώμονα το συμφέρον του αθλήματος, αλλά το συμφέρον των μετόχων.

Αυτό το μοντέλο δεν έχει θέση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Το μέλλον του αθλήματος δεν μπορεί να καθορίζεται από όσους έχουν ως πρώτη υποχρέωση τη μεγιστοποίηση του οικονομικού κέρδους. Τα συμφέροντα των εθνικών ομοσπονδιών, των λιγκών, των συλλόγων, των ποδοσφαιριστών και των φιλάθλων δεν μπορούν να τίθενται σε δεύτερη μοίρα απέναντι στις απαιτήσεις των επενδυτών. Το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να υποθηκεύσει το μέλλον του για οικονομικό όφελος.

Η θέση της Ευρώπης είναι ξεκάθαρη. Δεν πρόκειται ποτέ να νομιμοποιήσουμε αυτό το μοντέλο. Κανείς δεν έχει το ηθικό δικαίωμα να πουλήσει κάτι που απλώς διαχειρίζεται για λογαριασμό της επόμενης γενιάς.

Ως αποτέλεσμα της σημερινής συζήτησης, καμία εθνική ομάδα της UEFA δεν θα συμμετάσχει σε διοργανώσεις της FIFA όσο αυτές οι προτάσεις παραμένουν ενεργές, εκτός αν αποσυρθούν πλήρως και δοθούν δεσμευτικές εγγυήσεις ότι η FIFA δεν θα επιδιώξει ποτέ ξανά να ανοίξει τη διακυβέρνηση ή την ιδιοκτησία των διοργανώσεών της σε ιδιώτες επενδυτές.

Κανείς δεν πρέπει να έχει την παραμικρή αμφιβολία: η UEFA και οι εθνικές ομοσπονδίες της θα αντιταχθούν σε αυτά τα σχέδια με απόλυτη αποφασιστικότητα.

Υπάρχουν στιγμές που οι θεσμοί κρίνονται όχι από όσα αποδέχονται, αλλά από όσα αρνούνται να διαπραγματευτούν. Αυτή είναι μία από αυτές τις στιγμές.

Υπάρχουν πράγματα που είναι πολύ σημαντικά για να πουληθούν. Το Παγκόσμιο Κύπελλο ανήκει στο ποδόσφαιρο. Πάντα ανήκε και πάντα θα ανήκει. Και όσο η Ευρώπη έχει φωνή, δεν θα είναι ποτέ προς πώληση.