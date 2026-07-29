Η απάντηση του ιδιοκτήτη της Ζαλγκίρις στο φημολογούμενο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Ουίλιαμς - Γκος

Ο ιδιοκτήτης της Ζαλγκίρις, Τόμας Οκμάνας, πήρε θέση σχετικά με το φημολογούμενο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Νάιτζελ Ουίλιαμς - Γκος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του "BasketNews" οι «πράσινοι» ενδιαφέρθηκαν για τον παίκτη της Ζαλγκίρις, που δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη λιθουανική ομάδα.

Ο άλλοτε γκαρντ του Ολυμπιακού συμφώνησε το καλοκαίρι του 2025 με το κλαμπ από το Κάουνας για ένα συμβόλαιο 2+1 χρόνων, γεγονός που τον τοποθετεί σε καθεστώς "under contract" σε οποιαδήποτε συζήτηση για την ερχόμενη σεζόν και η ομάδα έχει τον «πρώτο λόγο».

Ο ιδιοκτήτης της Ζαλγκίρις, λοιπόν, πήρε θέση δημόσια, γράφοντας στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook: «Η Ζαλγκίρις αντιστέκεται [στις προτάσεις]».

Θυμίζουμε πως ο 31χρονος παίκτης αναμένεται να λάβει 1,4 εκατομμύρια ευρώ την προσεχή σεζόν από τους Λιθουανούς.