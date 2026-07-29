Καμπουρίδης: «Η Καρδίτσα στηρίζει τους Έλληνες παίκτες»

Ο νέος φόργουορντ της Καρδίτσας, Κωνσταντίνος Καμπουρίδης, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» της ΕΟΚ και μίλησε για το πλάνο και την στήριξη που δείχνει η Θεσσαλική ομάδα στους Έλληνες παίκτες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τη μεταγραφή του στην Καρδίτσα: «Με προσέγγισαν από την Καρδίτσα και μου άρεσε πολύ το πλάνο που μου παρουσίασαν αλλά και ο ρόλος που έχει διαλέξει ο κόουτς για ‘μένα. Μου φάνηκαν πάρα πολύ ευγενικοί και έμπιστοι οι άνθρωποι με τους οποίους συνομίλησα στο τηλέφωνο. Επίσης, πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε και το στήσιμο της ομάδας και το πλάνο που έχουν κατά νου. Είναι κάτι που μου αρέσει, όπως το βλέπω. Μάλιστα, το ότι στηρίζει η ομάδα τους Έλληνες παίκτες ήταν ένας ακόμα λόγος που με έκανε να μη σκεφτώ πολύ για την επιλογή μου».

Για τον ρόλο του στην ομάδα: «Ούτε εγώ ούτε ο κόουτς ξέρουμε ακριβώς, γιατί δε γνωριζόμαστε και χρόνια. Αυτό θα φανεί στην πορεία, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και των φιλικών που θα με γνωρίσει, θα τον γνωρίσω και θα αποφασίσει ο ίδιος ποιος ρόλος πιστεύει ότι μού ταιριάζει για να βοηθήσω την ομάδα».

Για τη σταθερότητα που έχει η Καρδίτσα στο προπονητικό κομμάτι: «Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και σου δίνει λίγο να καταλάβεις και το πώς λειτουργεί η ομάδα, ότι εμπιστεύεται, δίνει χρόνο και γενικά έχει ένα καλό μοτίβο. Για ‘μένα είναι πολύ σημαντικό το ότι βλέπω πως κόουτς δίνει ευκαιρίες και βοηθάει και τους Έλληνες, γιατί πρωτίστως, σαν παίκτης, μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω, να συμμετέχω και να έχω τον ρόλο μου, που θα με κάνει να βοηθάω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της».

Για τον στόχο της ομάδας και αν υπάρχει στο μυαλό των ανθρώπων να επιστρέψει η Καρδίτσα στην Ευρώπη: «Θεωρώ ότι ο πρώτος στόχος της ομάδας είναι να σώσει την κατηγορία όσο πιο γρήγορα γίνεται. Μετά, απ’ όσο γνωρίζω, η ομάδα έχει στόχο το κάτι παραπάνω για την επόμενη χρονιά στην Ευρώπη. Ωστόσο, αυτό εξαρτάται από τη φετινή χρονιά, οπότε να μην προτρέχουμε».

Για τον Κρις Σμιθ, με τον οποίον ήταν συμπαίκτης στον Ηρακλή και θα συνυπάρξουν ξανά στην Καρδίτσα: «Ο Κρις είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Ταιριάξαμε πάρα πολύ στον Ηρακλή, τόσο εντός γηπέδου όσο και εκτός. Είναι ένα άτομο που γνωρίζω. Είναι πολύ σημαντικό για ‘μένα το ότι θα έχω κάποιον ξένο παίκτη που θα τον γνωρίζω ήδη από πριν».

Για το πώς έβλεπε την Καρδίτσα ως αντίπαλος: «Είναι μια ομάδα με ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο. Μου άρεσε η οργάνωση της από αυτά που έβλεπα γύρω-γύρω. Επειδή είχα και συμπαίκτες που έχουν περάσει από εκεί, τους ρώτησα και μου είπαν τα καλύτερα. Επίσης, το κλίμα που φαίνεται να έχουν και η σύνδεση με τον κόσμο δείχνει να είναι πολύ ωραία».

Για την πορεία του με την ομάδα του Ηρακλή και πώς εξελίχθηκε εκεί σαν παίκτης: «Εγώ ήμουν δύο χρόνια στον Ηρακλή, σε δύο διαφορετικές ομάδες στην ουσία, γιατί ο ρόλος μου στην Elite League ήταν διαφορετικός από τον ρόλο μου στην GBL. Αυτό που μου άρεσε, πέραν από τον κόσμο, που ήταν τρομερός και στήριζε την ομάδα πάρα πολύ, ήταν η ευκαιρία που μου δόθηκε στη GBL πέρυσι. Μ’ έκανε να αγαπήσω το μπάσκετ λίγο περισσότερο, να δω έναν άλλο ανταγωνισμό που δεν είχα δει μέχρι τώρα και ίσως να δουλέψω λίγο παραπάνω απ’ ό,τι δούλευα».

Για το επίπεδο της GBL και τον ανταγωνισμό: «Έχει ανέβει πάρα πολύ ο ανταγωνισμός, οι ομάδες έχουν ανέβει πολλά “σκαλοπάτια” πάνω. Πέραν από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, τώρα και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες επενδύουν πάρα πολύ. Αυτό είναι πολύ καλό και για το ελληνικό μπάσκετ και για εμάς τους παίκτες. Πιστεύω ότι θα είναι ένα πρωτάθλημα που θα έχει πολύ ενδιαφέρον του χρόνου».