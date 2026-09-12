Σπουδαία εμφάνιση από τον Δικέφαλο που επικράτησε της ευρωλιγκάτης Αρμάνι με 77-89 στην Ιταλία.

Ο ΠΑΟΚ πέτυχε την πιο μεγάλη νίκη στις φιλικές του αναμετρήσεις εώς τώρα, επικρατώντας της Αρμάνι Μιλάνο στο Biella Forum με 77-89, έχοντας σε μεγάλη μέρα τους Όσμαν (19π.) και Μήτρου Λονγκ (16π.).

Ο ΠΑΟΚ είχε από νωρίς τον πρώτο λόγο στην αναμέτρηση με την ιταλική ομάδα, καταφέρνοντας να πάρει τον έλεγχο του αγώνα και να τον διατηρήσει μέχρι το τέλος. Το 20-17 ήταν το σημείο από το οποίο ο Δικέφαλος πήρε το προβάδισμα και από εκεί και πέρα δεν το άφησε ξανά από τα χέρια του, έχοντας σταθερά το προβάδισμα στο σκορ.

Ο Τσέντι Όσμαν αποτέλεσε για μία ακόμη φορά την πιο αξιόπιστη επιθετική λύση του ΠΑΟΚ. Ο Τούρκος ολοκλήρωσε την προσπάθειά του με 19 πόντους και ήταν ο κορυφαίος σκόρερ της ομάδας, επιβεβαιώνοντας ξανά τον ρόλο του ως βασικό σημείο αναφοράς στην επίθεση.

Πίσω του ακολούθησε ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ, ο οποίος πρόσθεσε 16 πόντους και συνέχισε τις πολύ καλές εμφανίσεις του κατά τη διάρκεια των φιλικών αναμετρήσεων. Η παρουσία του στο σκοράρισμα ήταν και πάλι ιδιαίτερα σημαντική για την ομάδα.

Στους 12 πόντους ολοκλήρωσαν το παιχνίδι τόσο ο Χάτζινς όσο και ο Αλεξάντερ. Ο Χάτζινς έδωσε ξανά λύσεις επιθετικά, παραμένοντας σταθερός στο σκοράρισμα, ενώ ο Αλεξάντερ κινήθηκε επίσης σε διψήφιο αριθμό πόντων.

Επτά πόντους σημείωσαν ο Ομορούγι και ο Νικ Καλάθης. Ο Έλληνας γκαρντ, πέρα από τη δική του συγκομιδή, είχε ξανά τον ρόλο του οργανωτή, λειτουργώντας ως ο «μαέστρος» του ΠΑΟΚ και μοιράζοντας το παιχνίδι με τον τρόπο που μας έχει συνηθίσει.

Έτσι, ο Δικέφαλος πήρε ακόμη μία νίκη στα φιλικά του, έχοντας αρκετούς παίκτες με σημαντική επιθετική συνεισφορά, χωρίς μάλιστα του Ταϊρί και Γκρέι.

Τα δεκάλεπτα: 24-28, 43-52, 58-70, 77-89.

Αρμάνι Μιλάνο: Μπαρνέλ 1, Κόουλ 8, Ράιτ 13, Τονούτ 3, Τόμπσον 2, Φλακαντόρι 15, Μάθιους 3, Πίτερς 3, Μπούκερ 8, Μπολμάρο 6, Γκουντούριτς 12, Ρίτσι 3.

ΠΑΟΚ: Μήτρου-Λονγκ 16, Όσμαν 19, Αλεξάντερ 12, Χουγκάζ, Ομορούγι 7, Χάτζινς 12, Φόστερ 5, Περσίδης 5, Μουρ 3, Καλάθης 7, Μπαζίνας 3.