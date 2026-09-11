Πλησιάζει σε Σαλάχ-Εντίν ο Παναθηναϊκός! (vid)

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Ρόμα για την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ-Εντίν, με τις καθοριστικές εξελίξεις να αναμένονται μέσα στο Σάββατο.

Το «Τριφύλλι» βρισκόταν σε αναζήτηση ενός ακόμα ποδοσφαιριστή πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου, έχοντας «κυκλώσει» την θέση του αριστερού μπακ και του αριστερού στόπερ και ψάχνοντας κάποιον που μπορεί να... κουμπώσει και στις δύο αυτές θέσεις.

Ο «εκλεκτός» της ομάδας λοιπόν είναι ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν, 24χρονος Μαροκινός που ανήκει στην Ρόμα και δεν υπολογίζεται, με αποτέλεσμα να αναζητούν και οι Ρωμαίοι ομάδα να τον παραχωρήσουν ώστε να γλιτώσουν το συμβόλαιό του.

Ο Παναθηναϊκός έχει προχωρήσει την συγκεκριμένη υπόθεση και τις επαφές με την ιταλική ομάδα, δίχως να υπάρχει ακόμα συμφωνία. Στις τάξεις της ομάδας ωστόσο επικρατεί αισιοδοξία ότι αυτή μπορεί να επιτευχθεί, με την ημέρα-«κλειδί» να είναι το Σάββατο.

Το Who is Who

Ο 24χρονος Μαροκινός ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Πανρκάτιους, πέρασε από την AFC και το 2015 μετακινήθηκε ως ελεύθερος στην Άλκμααρ. Αγωνίστηκε με την Κ17 και ο Άγιαξ κατέβαλε 42 χιλ. ευρώ για να τον αποκτήσει, με τον Σαλάχ-Εντίν να παίζει κατά σειρά σε Κ17, Κ19, Κ21 και πρώτη ομάδα, με την οποία κατέγραψε 10 συμμετοχές με 1 ασίστ.

Ενδιάμεσα πήγε δανεικός στην Τβέντε για την σεζόν 2022-23, με την συγκεκριμένη ομάδα να τον αγοράζει για 750 χιλ. τον Φεβρουάριο του 2024. Συνολικά έπαιξε με την φανέλα της 52 φορές, καταγράφοντας 2 γκολ και 6 ασίστ. Η μεταγραφή στην Ρόμα ήρθε τον Φεβρουάριο του 2025, έναντι 8.5 εκατ. ευρώ, για να ακολουθήσει το καλοκαίρι του ίδιου έτους ένας δανεισμός στην Αϊντχόβεν (25 συμμετοχές - 1 ασίστ). Με τους «τζιαλορόσι» έχει αγωνιστεί μόλις 3 φορές, μοιράζοντας 1 ασίστ, και δεν είναι στα πλάνα του προπονητή του.

Σε διεθνές επίπεδο, αγωνίστηκε στις μικρές ομάδες της Ολλανδίας (Κ15, Κ16, Κ17, Κ18, Κ21), αλλά επέλεξε να παίξει στο Μαρόκο, κάνοντας ντεμπούτο τον Νοέμβριο του 2025 και μετρώντας έκτοτε 13 συμμετοχές, έχοντας σημαντικό ρόλο και στο φετινό Μουντιάλ.

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