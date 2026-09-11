Live η Magic Euroleague με... Liolios gate, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και «βόμβες»

Η εκπομπή του SDNA έρχεται να σχολιάσει την απόφαση της ΕΕΑ για τον Βαγγέλη Λιόλιο, τα φιλικά του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, ενώ στο τραπέζι θα πέσουν και... βόμβες.