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Live η Magic Euroleague με... Liolios gate, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και «βόμβες»

Μπάσκετ
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Η εκπομπή του SDNA έρχεται να σχολιάσει την απόφαση της ΕΕΑ για τον Βαγγέλη Λιόλιο, τα φιλικά του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, ενώ στο τραπέζι θα πέσουν και... βόμβες.
Live η Magic Euroleague με... Liolios gate, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και «βόμβες»