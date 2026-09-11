Ομπράντοβιτς: «Να δώσουμε τα πάντα για όσους μας υποστηρίζουν»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά τη φιλική νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στην ΑΕΚ τόνισε πως η ομάδα του πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνεται και να τα δώσει όλα για τους οπαδούς.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στην ΑΕΚ και πήρε τη νίκη στο φιλικό με 78-56. Μετά το ματς, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για τον αγώνα αλλά και για την επιστροφή του στο «τριφύλλι».

Αναλυτικά τα όσα είπε στο Action24:

Για το ματς: «Ήταν τυπικό ματς προετοιμασίας. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε. Υπήρχαν θετικά και αρνητικά. Πρέπει να συνεχίσουμε. Κάποιοι παίκτες έχουν μόνο 3-4 προπονήσεις».

Για την επιστροφή του: «Υπάρχουν πολλά διαφορετικά πράγματα, μερικά ίδια. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε και να δώσουμε τα πάντα για όσους μας υποστηρίζουν».