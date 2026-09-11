Κουτσιαύτης για το πέναλτι του Παναθηναϊκού: «Έχει πρόθεση ο παίκτης της Κηφισιάς να παίξει με το χέρι»

Ορθώς καταλόγισε το πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού στον αγώνα με την Κηφισιά ο διαιτητής Ματσούκας, όπως ξεκαθαρίζει ο παλαίμαχος ρέφερι Αριστομένης Κουτσιαύτης.

Ο πολύπειρος, παλαίμαχος πια, διαιτητής και πλέον τηλεκριτικός διαιτησίας, με ανάρτησή του στο Facebook αναλύει λεπτομερώς τι αναφέρει ο κανονισμός για το χέρι του Αντονίσε στο ΟΑΚΑ, τονίζοντας ότι ορθώς δόθηκε το πέναλτι υπέρ των Πρασίνων και κίτρινη κάρτα καθώς έχει πρόθεση να αγγίξει την μπάλα ο ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

Θα αναφερθώ στην πιο σημαντική φάση του χθεσινού αγώνα, γιατί για άλλη μια φορά υπήρξε παραπληροφόρηση είτε από άγνοια είτε από σκοπιμότητα.

Αναφέρθηκε ένας κανονισμός ο οποίος δεν εξηγεί το λόγο που δόθηκε πέναλτι, αλλά αυτός ο κανονισμός εξηγεί γιατί θα πρέπει να δοθεί κίτρινη κάρτα και όχι κόκκινη όταν το χέρι είναι ακούσιο και αυτό το χέρι αποτρέπει μια προφανή ευκαιρία για γκολ.

Αυτή είναι μια τροποποίηση του 2024.

“Όταν ένας παίκτης στερήσει στην αντίπαλη ομάδα ένα γκολ ή μια προφανή

ευκαιρία για γκολ, διαπράττοντας μια ΧΩΡΙΣ πρόθεση παράβαση παιξίματος της

μπάλας με το χέρι κι ο διαιτητής καταλογίζει πέναλτι, ο παραβάτης

παρατηρείται.

Αντίθετα υπάρχει μια άλλη οδηγία την οποία μάλιστα είχα αναφέρει και σε παλιότερη περίπτωση, αυτή σε χέρι του Μουκουντί στη Λειβαδιά (Λεβαδειακός – ΑΕΚ) η οποία αναφέρει το εξής:

“Η επαφή της μπάλας με το χέρι, όταν αυτή ανακόπτει ένα σουτ προς την εστία, θα πρέπει πλέον να τιμωρείται αυστηρότερα, με καταλογισμό πέναλτι. Κάθε ακούσια ή εκούσια επαφή της μπάλας με το χέρι που ανακόπτει ένα σουτ το οποίο κατευθύνεται εντός εστίας θα οδηγεί πλέον σε καταλογισμό πέναλτι, εκτός εάν το χέρι είναι κολλημένο στο σώμα ή βρίσκεται σε άμεση επαφή με αυτό.”

Και τώρα αφού είδαμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει να δούμε που εμπίπτει η χθεσινή περίπτωση.

Καταρχάς μετά την μικρή επαφή της μπάλας με τον τερματοφύλακα η μπάλα αλλάζει πορεία και φαίνεται να κατευθύνεται κόρνερ. Επομένως πρέπει να εξετάσουμε κάποια άλλα κριτήρια,

*Η μπάλα πάει στο χέρι ή το χέρι στην μπάλα

*Απόσταση της μπάλας από το χέρι τη στιγμή του σουτ αλλά και της αλλαγής κατεύθυνσης,

*Ταχύτητα μπάλας/ θα μπορούσε να αποφύγει την μπάλα

*Χέρι έξω από το σώμα, μεγαλώνει τον όγκο του.

Σύμφωνα με τα παραπάνω λοιπόν ο ποδοσφαιριστής είχε χρόνο να αντιδράσει και να μην έχει το χέρι στη θέση αυτή.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι αν εξετάσει κάποιος με λεπτομέρεια το βίντεο θα δει ότι ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος κοιτάζει την πορεία της μπάλας καθόλη τη διάρκεια, τη στιγμή της επαφής της μπάλας με το χέρι του τερματοφύλακα, έχει το χέρι του πίσω από το σώμα του και το φέρνει μπροστά με αποτέλεσμα να έρθει σε επαφή με την μπάλα.

Επομένως ο ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς έχει πρόθεση να παίξει την μπάλα με το χέρι και να ανακόψει την πορεία της.

Σωστά τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα διότι η μπάλα δεν κατευθυνόταν στο τέρμα αλλά κόρνερ χωρίς να υπάρχει παίκτης του Παναθηναϊκού πίσω από τον αμυνόμενο.