Παίκτης της Χαλ τράκαρε έξω από το προπονητικό κέντρο της ομάδας

Ο Σορμπά Τόμας στάθηκε άτυχος, καθώς ο Ουαλός εξτρέμ της Χαλ τράκαρε έξω από το προπονητικό κέντρο του αγγλικού συλλόγου.

Ένα άτυχο περιστατικό σημειώθηκε έξω από το προπονητικό κέντρο της Χαλ, με πρωταγωνιστή τον Ουαλό εξτρέμ της ομάδας, Σορμπά Τόμας.

Ο συμπαίκτης των Κωσταντή Τζολάκη και Χρήστου Μουζακίτη, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, με συνέπεια να αναποδογυρίσει το αμάξι του 27χρονου, με τον ίδιο ευτυχώς, να μην τραυματίζεται.

Η Χαλ προχώρησε σε ανακοίνωση ώστε να καθησυχάσει τον κόσμο για το περιστατικό του παίκτη που υπέγραψε στην ομάδα την τελευταία μέρα της μεταγραφικής περιόδου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Χαλ:

«Είμαστε ανακουφισμένοι που επιβεβαιώνουμε ότι ο Σόρμπα Τόμας είναι σώος και αβλαβής μετά από ένα τροχαίο ατύχημα κοντά στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου στο Cottingham.

Ο σύλλογος έχει λάβει γνώση των εικόνων από το αυτοκίνητο του Σόρμπα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μπορεί να διαβεβαιώσει τους οπαδούς ότι δεν έχει υποστεί τραυματισμούς και βγήκε από το όχημά του εντελώς αλώβητος».