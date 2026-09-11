Ηλιόπουλος στον αγιασμό του Γυμνασίου Ν. Χαλκηδόνας: «Ό,τι κάνετε, να το κάνετε με νοοτροπία πρωταθλητή»

Στον αγιασμό του Γυμνασίου Νέας Χαλκηδόνας βρέθηκε σήμερα ο Μάριος Ηλιόπουλος, χαρίζοντας μπάλες και μιλώντας στους μαθητές.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος έδωσε το παρών σήμερα το πρωί στον Αγιασμό για την νέα σχολική χρονιά, στο Γυμνάσιο Νέας Χαλκηδόνας. Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ μίλησε στους μαθητές, τους έδωσε τις δικές του συμβουλές με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς και τους προέτρεψε να «βάλουν τις βάσεις για να ακολουθήσουν τον Δρόμο του Νικητή».

Ο Μάριος Ηλιόπουλος μοίρασε μπάλες σε όλους τους μαθητές με τις υπογραφές των παικτών της Ακαδημίας μας και είχε και την ευκαιρία να κάνει πολλές συζητήσεις με τους μαθητές στο περιθώριο του Αγιασμού.

Αναλυτικά:

«Καλημέρα σ' όλα τα παιδιά! Θα σας μιλήσω από εμπειρία. Τι θυμάμαι εγώ από τα παιδικά μου σχολικά χρόνια. Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός.

Κερδίστε τους καθηγητές σας, τους δασκάλους σας, κερδίστε τους με ένα χαμόγελο. Κερδίστε τους δίνοντάς τους την πεποίθηση ότι καταλαβαίνετε τι σας λένε. Και μην κάθεστε με το καλημέρα στα πίσω θρανία. Τα πίσω θρανία, που καθόμουν συνήθως εγώ, είναι θρανία, τα οποία «σημαδεύονται». Καθίστε λίγο πιο μπροστά και μετά, στο τέλος, πηγαίνετε προς τα πίσω... Γιατί η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, μη το ξεχνάτε.

Σήμερα έχουμε φέρει εδώ μπάλες, συμβολικές, με τις υπογραφές νέων παιδιών των Ακαδημιών, που ονειρεύονται μαζί σας ένα καλύτερο «αύριο». Που κάνουν παράλληλα όνειρα με εσάς για τη ζωή.

Θα προσπαθήσω να είμαι συνοπτικός. Θα ήθελα να σας πω πολλά πράγματα, τα οποία είναι πράγματα που τα έχω βιώσει, τα νιώθω και θα ήθελα να σας τα μεταφέρω. Δεν γεννηθήκαμε όλοι να μπορούμε να είμαστε οι καλύτεροι μαθητές. Εγώ προσωπικά ήμουν από τους χειρότερους, για να ξέρετε. Αλλά η αριστεία δεν είναι απαραίτητα η μεγάλη βαθμολογία στα μαθήματα. Το τεστ σας θα είναι να κάνετε τους γονείς σας περήφανους και να κάνετε περήφανους τους ανθρώπους που σας αγαπούν.

Σημασία έχει ό,τι κάνετε, να το κάνετε με αγάπη. Να το κάνετε με έρωτα. Να το κάνετε με νοοτροπία πρωταθλητή. Ό,τι κι αν είναι αυτό. Κι ας κάνετε λάθη. Τα λάθη θα τα κάνετε σκαλοπάτι για την επιτυχία σας. Όλοι κάνουμε λάθη. Απλά πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη μας.

Να βάζετε στόχους, όραμα και ό,τι κάνετε να το κάνετε καλά. Και την τεχνολογία που σήμερα έχει μπει τόσο πολύ στη ζωή μας, να μη σας εργαλειοποιεί. Την τεχνολογία την κάνετε δικό σας εργαλείο. Δεν θα αφήνετε την τεχνολογία να σας εργαλειοποιεί και να σας κάνει σκλάβους, να σας σκλαβώνει το μυαλό, να σκλαβώνει τον εσωτερικό σας κόσμο, τον κόσμο που σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε.

Σήμερα κλονίζονται οι βασικές αρχές. Με λάθος πρότυπα. Δεν θέλω να πω, έχετε πλέον την κοινή λογική, που πρέπει αυτή να σας οδηγεί. Δεν είναι πρότυπα κάποια πράγματα που βλέπουμε επειδή υποτίθεται ότι έχουν πέραση. Μην γίνεστε πρόβατα με λάθος ινδάλματα. Οι ήρωές σας να είναι αυτοί που σας δίνουν όραμα, που σας δίνουν σκέψη, που σας δίνουν στόχο στη ζωή σας.

Οι σπουδαίοι άνθρωποι, λοιπόν, δεν είναι αυτοί που απαραίτητα γίνονται οι καλύτεροι μαθητές. Δεν είναι μόνοι αυτοί που γίνονται επιστήμονες, γιατί και αυτοί είναι οι άνθρωποι που βοηθάνε να προχωράει η κοινωνία, αλλά είναι και αυτοί που αριστεύουν σε αυτό που κάνουν. Οτιδήποτε και αν είναι αυτό.

Θα βάλετε τρία πράγματα υποχρεωτικά στη ζωή σας. Τον αθλητισμό, τα χόμπι και τις ξένες γλώσσες. Ειδικά τα αγγλικά. Παρόλο που δεν είναι ο πιο αγαπημένος μου λαός, γιατί πολλοί από αυτούς είναι υποκριτές, άνθρωποι, οι οποίοι έχουν λίγο ψηλή μύτη που λέμε. Αλλά καλώς ή κακώς αυτή είναι η παγκόσμια γλώσσα, την οποία όλοι πρέπει να την ακολουθήσετε. Εγώ προσωπικά στην κόρη μου που είναι 22 χρονών σήμερα, της έλεγα «δεν με ενδιαφέρει να είσαι άριστη στα μαθήματά σου. Με ενδιαφέρει να έχεις αξιοπρέπεια, να αγαπάς τους ανθρώπους που σε αγαπούν, να έχεις φιλότιμο, να έχεις ιδανικά, να έχεις στόχους, να ασχολείσαι με αθλητισμό και με χόμπι. Να σου καλλιεργούν την ψυχή. Με όραμα, με πίστη, με επιμονή και με πάθος.

Και πάντα να έχετε το Ευ Αγωνίζεσθαι στο μυαλό σας, στο αθλητισμό. Διότι δεν υπάρχει αξιακός κώδικας χωρίς Ευ Αγωνίζεσθαι. Δεν υπάρχουν βασικές αρχές χωρίς Ευ Αγωνίζεσθαι.

Και να μην κάνετε υποχωρήσεις στις βασικές σας αρχές, στις αξίες σας, στην οικογένειά σας. Καμία έκπτωση. Θα παλεύετε για το καλύτερο αύριο το δικό σας, της οικογένειάς σας και της κοινωνίας μας.

Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα η φιλία. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να είμαστε μακριά από αχαριστία και από αγνωμοσύνη. Ιδιαίτερα στους γονείς μας, που δίνουν τα πάντα για να μας μεγαλώσουν, να μας κάνουν σπουδαίους ανθρώπους και να μας καμαρώνουν. Μην ξεχάσετε ποτέ την οικογένειά σας. Θα χαθείτε αν ξεχάσετε την οικογένειά σας.

Και να θυμάστε πάντα -και σας καλώ και στους αγώνες να έρθετε, αν σας αρέσουν οι αγώνες αυτοκινήτου, ή σας καλώ στο γήπεδο της ΑΕΚ να παρακολουθήσουμε ένα αγώνα μαζί- ανεξάρτητα ποια ομάδα υποστηρίζετε, δεν θα επιτρέπετε να λέτε «τι ομάδα είσαι;». Όχι! Θα λέτε «αυτή την ομάδα υποστηρίζω, γιατί αυτή με εμπνέει». Δεν θα ακολουθείτε να λέτε είμαι τάδε ομάδα.

Δεν υπάρχει φανατισμός. Έξω από τον φανατισμό, έξω από τη βία. Ζωγραφίστε, αγαπήστε, πείτε «καλημέρα» στον άνθρωπο δίπλα σας. Μάθετε τι σημαίνει ανιδιοτελής αγάπη και κάνετέ το πράξη.

Σας αγαπώ όλους!»

