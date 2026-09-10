Παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο στο β' μέρος, ο Παναθηναϊκός πέρασε και το εμπόδιο της Κηφισιάς με τριάρα (3-1) και ξεκινά το Πρωτάθλημα με 3Χ3.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 1η αγωνιστική της Stoiximan Super League, γνωρίζοντας πως με νίκη θα ανέβει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, μαζί με τον Παναιτωλικό.

Οι «πράσινοι» είχαν τον έλεγχο του αγώνα, αλλά στο πρώτο ημίχρονο δεν κατάφεραν να βρουν τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα, ενώ και οι φιλοξενούμενοι είχαν τις στιγμές τους και έδειξαν ότι θα διεκδικήσουν ό,τι καλύτερο μπορούν να πάρουν από το παιχνίδι.

Η λύση για το «Τριφύλλι» ήρθε τελικά λίγο μετά το ξεκίνημα της επανάληψης, με τον εξαιρετικό Κάνγκουα να βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα με εξαιρετικό σουτ. Η αποβολή του Ζολιμπουά λίγο αργότερα έμοιαζε να κάνει πολύ απλά τα πράγματα, αλλά ένα λάθος του Φαν Ντρόνγκελεν επέτρεψε στον Θεοδωρίδη να ισοφαρίσει και να δημιουργήσει άγχος στους γηπεδούχους.

Ελάχιστα λεπτά μετά όμως ο Ταμπόρδα κέρδισε πέναλτι και ευστόχησε από τα 11 βήματα, με τον Ραστόντερ να διαμορφώνει το τελικό 3-1 στις καθυστερήσεις.

Οι αρχικές επιλογές των προπονητών

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ακολούθησε... συνταγή ΠΑΟΚ, παρατάσσοντας το «Τριφύλλι» με τον Πένια κάτω από τα δοκάρια και τους Κυριακόπουλο, Φαν Ντρόνγκελεν, Ντε Φράι και Καλάμπρια στην αμυντική τετράδα. Στα χαφ βρέθηκαν οι Καμαρά και Κάνγκουα, με τους Ταμπόρδα και Αντίνο στα «φτερά» και τους Λιβάι Γκαρσία και Τετέι στην επίθεση.

Όσον αφορά τους φιλοξενούμενους, ο Λέτο επέλεξε τον Ραμίρες κάτω από τα δοκάρια, με την τετράδα των Αμπάντα, Ου. Σόουζα, Ζολιμπούα και Μάνσο στην άμυνα. Στα χαφ ήταν οι Κούσουλος, Ρουκουνάκης και Πόμπο στο κέντρο και τους Ζ. Σόουζα, Σαγκάλ και Αντόνισε στην επίθεση.

«Φρενήρης» ρυθμός με το… καλημέρα

Το ματς είχε από το ξεκίνημα εξαιρετικό ρυθμό, με την ομάδα του Λέτο να πρεσάρει πάρα πολύ ψηλά στα πρώτα λεπτά και να προσπαθεί να απειλήσει δις στο 8λεπτο. Αρχικά ο Ρουκουνάκης δοκίμασε το πόδι του από μακριά, σημαδεύοντας πάνω στον Πένια στο 5’, ενώ 3 λεπτά μετά ο Κούσουλος επιχείρησε κι αυτός να βρει εστία εκτός περιοχής, αλλά αστόχησε. Στην εξέλιξη της φάσης ήταν ο Παναθηναϊκός αυτός που… άγγιξε το γκολ, όμως σπατάλησε τριπλή ευκαιρία για να το πετύχει. Ο Τετέι «έσπασε» την μπάλα στον Αντίνο, αυτός νικήθηκε από τον Ραμίρες, το σουτ του Κάνγκουα στο… ριμπάουντ σταμάτησε στην πλάτη του Ταμπόρδα, ενώ η νέα απόπειρα του Αντίνο δεν κατάφερε να νικήσει τον γκολκίπερ των φιλοξενούμενων.

Στο 12’ και σε μια πολύ καλή αντεπίθεση της Κηφισιάς ο Σαγκάλ έκανε ένα πλασέ από δεξιά αλλά δεν βρήκε στόχο, με τον Ταμπόρδανα βγάζει στα επόμενα δευτερόλεπτα υπέροχη μπαλιά για τετ-α-τετ του Αντίνο, ο οποίος υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ (αλλά ούτως ή άλλως δεν κατάφερε να σκοράρει). Το… πινγκ πονγκ συνεχίστηκε στο 13’, με τον Αντόνισε να βρίσκεται σε καλό σημείο και να εκτελεί, πάνω στην αγκαλιά του Πένια.

Ο -πολύ δραστήριος- Κάνγκουα έκανε ωραία ενέργεια και σούταρελίγο άουτ στο 15’, ενώ 1 λεπτό μετά ο Ταμπόρδα άνοιξε στον Λιβάι κι αυτός αντί να εκτελέσει επιχείρησε να τροφοδοτήσει τον Τετέι, με αποτέλεσμα να βάλει κόντρα αμυντικός και να μπλοκάρει ο Ραμίρες. Το σουτ του Καλάμπρια με το αριστερό στο 24’ πέρασε άουτ, ενώ η κεφαλιά του Λιβάι από το κόρνερ του Ταμπόρδα κατέληξε στην αγκαλιά του αντίπαλου τερματοφύλακα, στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο ρυθμός του αγώνα έπεσε στο επόμενο διάστημα, με τον Παναθηναϊκό να έχει διαρκώς την κατοχή και να έχει κλείσει πλέον τους φιλοξενούμενους στα καρέ τους, αλλά να μην μπορεί να φτιάξει την μεγάλη φάση. Κάπως έτσι το 0-0 διατηρήθηκε μέχρι την ανάπαυλα, παρά τις ευκαιρίες που είχαν οι «πράσινοι» (αλλά και οι φιλοξενούμενοι στο πρώτο κομμάτι του αγώνα). Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου μάλιστα ο Αντίνο έκανε υπέροχη σέντρα από δεξιά, αλλά η κεφαλιά του Ταμπόρδα κόντραρε και κατέληξε κόρνερ, αντί να πάρει κατεύθυνση προς τα δίχτυα.

«Έλυσε» τον... γόρδιο δεσμό ο Κάνγκουα

Η Κηφισιά ήταν η ομάδα που απείλησε πρώτη και στην επανάληψη, με ένα σουτ του Πόμπο που βρήκε σε ετοιμότητα τον Πένια στο 46’, με το «Τριφύλλι» να βρίσκει τελικά το γκολ στο 53’. Ο Αντίνο έκανε καταπληκτική ντρίμπλα από αριστερά και έστρωσε την μπάλα στον Κάνγκουα, με τον μέσο από την Ζάμπια να εκτελεί στην γωνία και να διαμορφώνει το 1-0 μέσα σε αποθέωση. Δύο λεπτά μετά μάλιστα ο Αντίνο έκανε νέα ωραία ενέργεια και πλησίασε στο 2-0, αλλά ο Ραμίρες σταμάτησε το σουτ του.

Ο Παναθηναϊκός είχε πια τον έλεγχο και η αποβολή του Ζολιμπουά στο 63’ με δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ λίγο έξω από την περιοχή έμοιαζε να κάνει πολύ πιο εύκολα τα πράγματα για το σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος έριξε στον αγωνιστικό χώρο τους δύο Μαροκινούς (Ουναΐ - Λούζα) αντί των Τετέι Κάνγκουα. Αλλαγές έκανε φυσικά και ο Λέτο, που σταδιακά φρέσκαρε την ομάδα του με τους Γιάγκνε, Μπένι, Ντε Λουίς και Θεοδωρίδη.

Λάθος Φαν Ντρόνγκελεν και ισοφάριση για την Κηφισιά

Στο 69’ ο Ταμπόρδα έκανε ένα εξαιρετικό σουτ που πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 71’ ο Αργεντινός σημάδεψε δύο φορές το δοκάρι με δυνατά σουτ, εκφράζοντας έντονες διαμαρτυρίες πως την πρώτη φορά η μπάλα πέρασε την γραμμή. Η φάση πάντως ελέγχθηκε από τον VAR, που έκρινε ότι δεν υπήρχε γκολ. Και αφού το «Τριφύλλι» δεν σκόραρε στην φάση αυτή επιβεβαιώθηκε ο νόμος του ποδοσφαίρου, με τον Φαν Ντρόνγκελεν να κάνει τραγικό λάθος στην άμυνα και τον Θεοδωρίδη να ισοφαρίζει με εκτέλεση από κοντά.

Νέο προβάδισμα με Ταμπόρδα για το «Τριφύλλι», το... κερασάκι ο Ραστόντερ

Ο Ταμπόρδα «άγγιξε» το γκολ στο 76’, με τον Ραμίρες να ακουμπάει ίσα ίσα την μπάλα και τον Αντόνισε να την σταματάει με το χέρι και το σώμα. Οι «πράσινοι» διαμαρτυρήθηκαν αμέσως για πέναλτι, με τον Ματσούκα να πηγαίνει στο μόνιτορ και να δείχνει τελικά την άσπρη βούλα. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Ταμπόρδα, ο οποίος ευστόχησε από τα 11 βήματα και επανέφερε την ομάδα του μπροστά στο σκορ, σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο χρονικό σημείο.

Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός δεν ανησύχησε ξανά, οι δύο προπονητές έδωσαν χρόνο συμμετοχής σε Ραστόντερ και Χριστόπουλο και το «Τριφύλλι» βρήκε στην εκπνοή και τρίτο γκολ, με κοντινό πλασέ του 25χρονου φορ μετά το γύρισμα του Καλάμπρια από δεξιά. Στις καθυστερήσεις πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο και οι Κάτρης και Μπινιάρης.

Οι συνθέσεις:

Παναθηναϊκός (Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόγκελεν, Κυριακόπουλος (90+2' Κάτρης), Καμαρά (90+2' Μπινιάρης), Κάνγκουα (60' Λούζα), Ταμπόρδα, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία (85' Ραστόντερ), Τετέι (60' Ουναΐ).

Κηφισιά (Λέτο): Ραμίρες, Αμπάντα, Ου. Σόουζα, Ζολίμπουα, Μάνσο, Πόμπο (67' Ντε Λουίς), Ρουκουνάκης (85' Χριστόπουλος), Κούσουλος (58' Γιάγκνε), Αντονίσε, Ζ. Σόουζα (58' Μπένι), Σαγκάλ (67' Θεοδωρίδης).